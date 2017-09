Exerciţiile pe care Bella Hadid le face zilnic pentru a se menţine în formă

Bella Hadid arată fantastic în orice ţinută. Silueta ei nu este însă un dar necondiţionat, ci rezultatul unui obicei pe care are grijă să-l repete în fiecare zi.

Modelul a mărturisit că îi plac exerciţiile cardio, pe care le face zilnic câte 15 minute. Îi place să alerge, să facă yoga, Pilates şi să se plimbe pe străzile din New York, dar şi călăria, pe care o practică încă de când avea doar doi ani, relatează Radio One.



Chiar dacă are grijă să facă mişcare constant, fotomodelul îşi mai permite şi unele abateri. Într-un interviu pentru ediţia britanică a revistei Vogue, Bella a făcut o mărturisire neaşteptată: de fiecare dată când vine la Londra, îşi cumpără un burger.

, a mai spus ea.Deşi corpul ei reacţionează bine dacă rezistă tentaţiilor şi nu consumă carne, lactate şi junk food, ea recunoaşte că nu reuşeşte să ţină o dietă şi compensează alimentaţia nesănătoasă cu băuturi naturale din fructe.