Tori Spelling s-a făcut de râs: Şi-a modificat o poză, dar a exagerat

Vedeta din „Beverly Hills“ s-a pozat în costum de baie pentru a sărbători revenirea în formă după ultima naştere, dar a modificat excesiv imaginea cu ajutorul Photoshop.

Au fost de partea ei de fiecare dată când a avut probleme (şi a avut destule), dar acum a întrecut orice măsură: fanii au simţit că Toei Spelling le-a jignit inteligenţa cu o poză modificată în Photoshop şi au ţinut să-i arate că a mers prea departe.



Actriţa în vârstă de 45 de ani s-a pozat în costumul de baie pentru a sărbători revenirea în formă, la aproape un an şi jumătate după naşterea celui de-al cincilea său copil. Ea a recunoscut, într-un mesaj postat pe Instagram, că i-a fost foarte greu să slăbească, dar se bucură că stilul alimentar sănătos pe care l-a adoptat a început să dea rezultate. Ea şi-a încheiat mesajul inspiraţional cu hashtag-ul #body love. "După al cincilea copil trebuie să recunosc că acum corpul meu nu a mai revenit în formă aşa cum a făcut-o după primii patru. Dar am lucrat la asta mâncând şi încercând să-mi trăiesc cât mai bine viaţa şi simt că începe să se vadă ceva!", a scris în mesajul postat, mulţumindu-i şi soţului ei, Dean McDermott, în vârstă de 51 de ani, pentru că o face să se simtă bine oricât de grea este ea.



Mesajul vedetei ar fi fost perfect dacă nu ar fi fost însoţit de o imagine departe de realitate, în care corpul ei este de nerecunoscut. Fanii au acuzat-o pe Tori Spelling că trişează, folosind o fotografie prelucrată cu Photoshop, iar cineva a numit-o chiar ipocrită. "Scuze, Tori (...), dar e atât de uşor să vezi că nu eşti tu cu adevărat... te rog, dacă spui că nu ţi-e ruşine de corpul tău, pune o poză adevărată", a comentat o admiratoare, dezamăgită.



Altcineva i-a atras atenţia asupra pozei şi a încurajat-o să nu-şi creeze o presiune prea mare în privinţa slăbitului: "A greşit cu poza modificată în Photoshop. Dacă este mândră de cum arată, ar fi trebuit să lase imaginea aşa cum era.



În imaginea respectivă, Tori, cu un machiaj abundent, poartă un costum de baie unibody de 40 de dolari, pe marginea unei piscine din Palm Springs. Vedeta a fost recent în vacanţă în localitatea californiană, notează Daily Mail.



Diferenţa între imaginea pe care şi-a creat-o actriţa şi realitate este evidentă în fotografiile pe care ea le-a postat pe Instagram după duminica petrecută cu familia, la piscină. Tori purta chiar acelaşi costum de baie roz cu inserţii negre, nu mai avea machiaj şi silueta sa n-avea nicio legătură cu cea din imaginea prelucrată în Photoshop.



Împreună cu soţul ei, Dean McDermott, ea s-a relaxat alături de cei doi băieţi, Beau, în vârstă de un an, şi Finn, în vârstă de cinci ani şi a făcut câteva poze. Tori şi-a ţinut la curent fanii pe parcursul sejurului în Palm Springs, postând pe Instagram imagini cu meniurile delicioase cu care s-a răsfăţat.



Tori Spelling trece printr-o perioadă mai bună după ce a avut o primăvară agitată. În martie, mai multe echipaje de Poliţie au sosit în două rânduri la locuinţa actriţei după ce vedeta din "Beverly Hills" a avut căderi nervoase pe fondul neînţelegerilor cu soţul ei. Creşterea a cinci copii, o sarcină dificilă, are un impact serios asupra carierei sale, iar problemele care se succed zilnic i-au creat actriţei o frustrare care a răbufnit. În plus, sincopele din mariajul ei nu s-au şters complet de când McDermott a înşelat-o în 2013.