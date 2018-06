A uitat ce vârstă are! Cum se îmbracă Halle Berry la 51 de ani

Vedeta arată cu 20 de ani mai tânără. Este meritul moştenirii genetice, al exerciţiilor şi dietei, dar şi al stilului vestimentar care o întinereşte.

Puţine femei îi pot face concurenţă şi dacă reuşesc, nu le este uşor: la o vârstă la care timpul este nemilos şi lasă urme greu de ascuns, Halle Berry arată cu 20 de ani mai tânără, bucurându-se din plin de o zestre genetică excepţională, pe care o valorifică cu ajutorul dietei şi al antrenamentelor la sală. Iar tot acest complex favorabil îi favorizează stilul vestimentar care o întinereşte; ba chiar îşi permite deseori să renunţe fără reţineri la machiaj, adoptând un look incredibil de proaspăt.



Săptămâna trecută, Halle Berry a luat masa în compania unei prietene, la un restaurant din West Hollywood şi, ca de obicei, a adoptat o ţinută pe care o poartă femei cu cel puţin zece ani mai tinere. Cu o cămaşă largă, fără nasturi, de culoare neagră, al cărei decolteu îi lăsa puţin sutienul la vedere, şi cu jeanşi One Teaspoon de 159 de dolari, răsuciţi deasupra pantofilor negri cu toc, actriţa purta ochelari de soare şi avea părul prins în coadă la spate.



Fără machiaj şi cu puţine bijuterii, Halle arăta relaxată şi cu greu i-ai fi dat mai mult de 30-35 de ani, darămite să te mai gândeşti că are şi doi copii! Vedeta a discutat cu prietena sa la masă, apoi a părăsit restaurantul, îndreptându-se spre maşina sa.



Unul dintre secretele aspectului fizic extraordinar al vedetei este pregătirea fizică pe care o face cu antrenorul personal, Peter Lee Thomas. "Are o listă pe care bifează lucrurile pe care le urmăreşte şi avem un plan de luptă. , a dezvăluit acesta pentru E! News. "Lucrează cu kettlebells (greutăţi cu mânere, n.r.) ganterele, cu halterele, ridică greutăţi, sprintează în timp ce împinge lucruri grele, trage multe lucruri. Este un mod foarte dinamic de a porni metabolismul oricui", a adăugat antrenorul.



Cei doi se antrenează împreună cinci zile pe săptămână, iar Thomas a ţinut s-o laude pentru abnegaţia cu care se pregăteşte, fără să se plângă sau să încerce să evite provocările dificile: "N-am întâlnit niciodată pe nimeni care să muncească atât de mult şi să se antreneze din greu, e atât de rezistentă. A devenit mai rapidă, mai puternică şi mai atletică. N-am întâlnit pe cineva care să poată face ce a făcut ea", a declarat el.