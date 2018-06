Weekend magic pe 23 – 24 iunie, la Târgul de Sânziene de la Grădina cu Artiști

Se spune din moși-strămoși că noaptea de Sânziene sau Drăgaica e una magică, în care toate minunile sunt posibile, cerul se deschide, zânele dansează și sărbătoresc soarele, dragostea și pofta de viață. Am plănuit așadar exact în weekendul de dinainte de această noapte miraculoasă (23 – 24 iunie) o mare sărbătoare în inima orașului, în grădina de la Merlock, pe C.A. Rosetti nr. 37.

Pentru că toate fetele sunt zâne de Sânziene și trebuie să fie și mai frumoase, am pregătit târg mare cu peste 50 de meșteri pricepuți care ne aduc haine, bijuterii, accesorii felurite și multe alte lucrușoare cu care să vă împodobiți, pe care să le purtați, oferiți în dar sau luați acasă. Nu promitem că vă veți găsi ursitul la bâlciul nostru de Sânziene dar e un prilej bun să ieșiți din casă și să vedeți dacă a venit și el pe acolo să vă caute.



Cum cere tradiția, le aducem pe fetele pricepute de la Codițe colorate și împletituri să vă facă codițe colorate, pe Mirela care vă învață să faceți coronițe din flori și pe Laura care vă împodobește cu tatuaje temporare spectaculoase cu henna.



Zânele dansează de Sânziene așa că avem muzică pe terasă zilnic de la 16:00 la 20:00 cu Jay Ronin, iar sesiunile de echilibru pe balance board, asigurate de Fly Boards și atelierele de jonglerii cu Flamestorm pot fi văzute și ele ca un mod de a dansa. Zânele și cântă deci sâmbătă, de la 20:30, avem concert de jazz cu Ariana pe terasă iar după concert vedem cum focul transformă hobby-ul în pasiune și pasiunea în stil de viață, cu un spectacol de acrobație cu foc alături de Oțet Light and Fire.



Și cei mici care ne trec pragul parcului vor avea parte de sesiunile lor de magie, când lucrurile nu o să mai fie exact ce erau – transformând lutul simplu în tot ce își imaginează alături de Marius Stanciu Ceramic, pictând ceramică sau îngerași din lemn și chiar experimentând cu linogravura și imprimarea prin serigrafie.



La Târgul de Sânziene avem grijă și de copiii care nu pot fi alături de noi așa că strângem rechizite, jucării și cărți pentru copii pentru cele patru grădinițe și biblioteca comunală din com.

Rociu, Argeș așa că vă așteptăm să dăruiți din inimă pentru cei mici care nu au chiar așa de multe.



Lume, lume, toate bune! Acestea şi încă pe atât vă aşteaptă sâmbată şi duminică (23 și 24 iunie, între orele 10.00 – 21.00) în grădina de la Merlock.



Intrarea la toate evenimentele Grădinii cu Artiști este liberă.



Programul complet al Târgului de Sânziene îl găsiți pe pagina de Facebook Grădina cu Artiști (https://www.facebook.com/GradinaCuArtisti/).

Următoarele ediții speciale, pline de soare, creativitate și relaxare ale Grădinii cu Artiști de vor desfășura într-una dintre cele mai mari și mai frumoase grădini ascunse ale Bucureștiului, Grădina Merlock (Str. C.A. Rosetti nr. 37): Grădina cu călătorii (21 – 22 iulie), Grădina Mariei (8 – 9 septembrie).