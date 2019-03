Tori Spelling are 5 copii și e îngropată în datorii, dar plătește chirie de 13.000 de dolari: Vedeta s-a mutat cu familia într-o casă somptuoasă

Vedeta din „Beverly Hills, 90210“ nu renunță la lux, chiar dacă are datorii mari. Ea s-a mutat cu chirie într-o zonă în care stau mai multe vedete și va plăti 13.000 de dolari pe lună.

Cu toate că are cinci copii și mari probleme cu banii, Tori Spelling nu are de gând să calce frâna și să-și schimbe modul de viață. Dimpotrivă, strânsă cu ușa cu executori și cu procesele pe rol intentate pe numele ei pentru recuperarea datoriilor pe care le-a acumulat, actrița se mută dintr-o casă în alta, fără să renunțe la pretențiile ridicate. Ea a devenit deunăzi vecină cu mai multe vedete după ce s-a mutat cu chirie într-o casă nouă.



Tori Spelling stă cu chirie într-o casă somptuoasă cu cinci dormitoare, cinci băi și o curte de 325 de metri pătrați. Pentru această proprietate din Hidden Hills ea plătește lunar o chirie cu "doar" 3.500 de dolari mai mare decât în Woodland Hills.



O sursă a declarat că familia actriței s-a mutat aici la începutul lunii martie, dar, deși a mai trecut prin asta, nu a avut deloc o misiune simplă. "Cele două bone au plecat și cei toți cei cinci copii au răcit, așa că pe lângă operațiunea cu mutarea a trebuit să se ocupe de noile angajări și de copii", a spus persoana citată de Daily Mail.



Casa construită în anii '50 are un plan deschis, un living spațios cu șemineu, piscină și spa. Este mai mică decât celelalte case în care a stat actrița, dar are avantajul că e situată într-o zonă mai bună, scrie ziarul britanic. "Tori este vecină acum cu cei mai tari oameni din lumea vedetelor. Kim Kardashian, Kanye West, Jessica Simpson, Kris Jenner, Kylie Jenner, Drake, The Weeknd, Nicollette Sheridan, Scott Foley și Melissa Etheridge stau la doar o aruncătură de băț. , a spus sursa.



Zona exclusivistă și rustică în care s-a mutat Tori atrage vedetele prin izolarea sa, având trei intrări păzite de echipe de securitate care îi împiedică pe paparazzi și fani să le tulbure liniștea locatarilor celebri. "E ideală pentru cineva ca Tori care are găini, capre, curcani și porci, e o zonă perfectă pentru viața la țară, să crești vite și cai", a spus sursa.



Problema e că Tori Spelling nu-i deloc statornică și nu pare să-și găsească locul. Contractul de închiriere pentru casa în care s-a mutat acum are o durată de numai un an și jumătate, iar proprietarii doresc ca după încheierea termenului să o scoată la vânzare pentru 3,4 milioane de dolari, astfel că, mai mult ca sigur, actrița va trebui să-și facă din nou bagajele.



Constrânsă de problemele financiare, de nevoia ei permanentă de lux și de viața dezorganizată, Tori are un istoric bogat în materie de mutat.

Până acum, ea a stat cu chirie în nouă case în decurs de opt ani. Familia sa s-a mutat acum în noua locuință după ce a stat mai bine de doi ani într-o casă cu cinci dormitoare din Woodland Hills.