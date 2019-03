Macaulay Culkin, „puștiul“ de 38 de ani: Starul din „Singur acasă“ întinerește după ce iubita sa l-a salvat de la pierzanie

Actorul american și-a regăsit echilibrul după ce a început relația cu Brenda Song. Cei doi au fost fotografiați marți seară, iar Culkin arată mai bine ca niciodată.

Macaulay Culkin și Brenda Song sunt împreună din iulie 2017, iar relația lor i-a schimbat viața strarului din "Singur acasă". Cei doi au fost fortografiați marți seară, la Los Angeles, după ce actorul a participat la filmarea unui podcast la Largo at the Coronet, Los Angeles, iar actorul arată înfloritor. Îmbrăcat într-un costum albastru, cu un tricou alb pe sub haină și cu o pereche de Converși în picioare, Culkin este în cea mai bună formă după perioada dificilă prin care a trecut cu mai mulți ani în urmă.



El era însoțit de Brenda (30 de ani), îmbrăcată cu o rochie-cămasă albă și o jachetă neagră din piele. Ea și-a completat ținuta cu ghete negre, o geantă roșie Chanel și ochelari negri oversize.



Macaulay Culkin a susținut un podcast cu public, la care a avut invitați speciali și momente muzicale, relatează Daily Mail. După eveniment, ei au încercat să treacă neobservați în timp ce se îndreptau spre mașină, dar au fost repede recunoscuți și "asaltați" de fani. Brenda a urcat la volan, iar actorul a ajutat-o cu indicații în timp ce ea dădea SUV-ul cu spatele ca să poată pleca.



Relaţia cu Brenda a debutat la începutul lui 2017, în timp ce ea filma în Thailanda pentru prima producţie regizată de Seth Green, "Changeland". "A fost incredibil. Am petrecut cinci săptămâni în Thailanda pentru filmări (...) a fost incredibil, pentru mine a fost un Changeland (tărâm al schimbării, n.r.). , a declarat actriţa. Brenda a mai jucat în "The Social Network", "College Road Trip", "The Suite Life of Zack and Cody" şi "The Suite Life on Deck".



Macaulay Culkin, care este naşul de botez al lui fiicei lui Michael Jackson, Paris, a fost căsătorit cu Rachel Miner, din 1998 până în 2002, apoi a avut o relaţie cu Mila Kunis. În 2013, el a început o relaţie cu actriţa şi cântăreaţa Jordan Lane Price.



Brenda a fost logodită cu fratele lui Miley Cyrus, Trace, de care s-a despărţit în 2012.

În 2012, tabloidele au publicat imagini cu Culkin extrem de slăbit, tras la faţă şi palid, într-o formă deplorabilă, dând apă la moară speculaţiilor despre abuzul de droguri, zvonuri pe care el le-a negat.

Într-un interviu recent, Culkin a spus despre Brenda că este "prietena lui specială". "Este foarte bună, așa că voi face niște copii cu ea. Vreau să zic că lucrăm la asta", a mărturisit el.



La podcastul susținut de Macaulay a fost prezentă și fina lui, Paris Jackson, care s-a aflat în centrul atenției în ultimele zile. Presa a relatat că ar fi încercat să se sinucidă după ce a urmărit documentarul "Leaving Neverland", în care tatăl ei, Michael Jackson, este acuzat de pedofilie. Paris, care a negat ferm informațiile publicate de TMZ, a venit însoțită de iubitul său, Gabriel Glenn.





Foto: Daily Mail, Hepta