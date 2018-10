Tânără și nemaivăzută: Cum arăta Amy Winehouse înainte de a-și înfrunta demonii

Imagini nemaivăzute ne-o arată pe cântăreața britanică înainte de a deveni celebră și de a lupta cu dependența care avea s-o ucidă.

Într-o serie de 100 de imagini nepublicate, incluse într-o nouă carte, "Back To Amy", a fotografului Charles Moriarty, Amy Winehouse poate fi văzută așa cum era înainte de a cunoaște celebritatea. Tânără și cu un chip radios, cea care avea să cucerească lumea cu vocea sa a fost fotografiată înaintea lansării albumului de debut, "Frank", în 2003.



Înainte de a cunoaște gloria, Charles Moriarty a reușit să o surprindă în fotografiile lui așa cum era ea, tânără, necunoscută, plină de viață și cu atât de multe calități de oferit lumii întregi. Cu un chip proaspăt, Amy arată total diferit de cea care era în ultimele luni de viață, când dependența începuse să-i schimonosească înfățișarea. Părul încă nu era strâns în cocul imens cu care s-a consacrat, iar machiajul, un alt element complet diferit, era mai subtil, fără liniile prelungite în exterior, care o caracterizau, notează Daily Mail.



"Mereu cânta. N-avea niciun motiv. Doar cânta, pentru că îi plăcea să cânte, asta o făcea fericită (...)", a povestit devastată mama artistei.



"Îmi amintesc când am întâlnit-o pe Amy la New York ca s-o fotografiez, mi-a cântat o versiune demo a unor piese când lucra la <<Frank>>. Era ceva diferit de ceea ce a ieșit pe albumul acela", a spus fotograful. "Așa era Amy. Chiar așa era Amy. Niciodată nu știai de unde s-o iei, fiindcă ea își schimba continuu ideile", a răspuns mama vedetei.



Pe cât de fericită și de sănătoasă apare în aceste imagini de dinaintea debutului său muzical, pe atât de nefericită și de slăbită avea să sfârșească artista după ce a căzut în patima drogurilor și a băuturii.



Amy Winehouse ar fi împlinit în septembrie 35 de ani. Născută la 14 septembrie 1983, fiică a unui şofer de taxi şi a unei farmaciste, ea a crescut în nordul Londrei, într-o familie unde jazzul era rege.



Familia i-a insuflat pasiunea pentru muzică. La vârsta de zece ani, Amy cânta alături de prietena ei cea mai bună, apoi a primit prima chitară la 13 ani şi a început să cânte soul.



La 20 de ani, ea a lansat primul său album, "Franck" (2003). Britanicii au fost cuceriți rapid de farmecul vocii ei grave şi tulburătoare, dar şi de folosirea jargonului cockney, care îi conferea o notă suplimentară de autenticitate şi originalitate.