Katy Perry și Orlando Bloom, la un pas de logodnă: Unde-i inelul?

Relația dintre actorul în vârstă de 41 de ani și cântăreața americană devine serioasă. Cei doi se pregătesc să se logodească.

După mariajul ratat cu supermodelul Miranda Kerr, Orlando Bloom este gata din nou de însurătoare. Relația lui cu Katy Perry se dovedește mai serioasă decât se așteptau fanii acestora și se pare că ei se pregătesc să se logodească.



Potrivit unei surse citate de revista People, actorul britanic vrea să o ceară de soție pe cântăreața americană în vârstă de 33 de ani. Lipsește ceva - inelul de logodnă, dar asta e doar o formalitate pentru starul din "Stăpânul inelelor". "Orlando nu are deocamdată inelul, dar a început să vorbească despre el. Toată lumea ar fi încântată dacă ei s-ar logodi. Katy e minunată!", a declarat un prieten al cuplului.



Sursa menționată a adăugat că Orlando simte că a venit momentul să se căsătorească din nou, iar Katy poate fi o soție foarte bună: "Mereu a zis că sigur se va însura din nou, iar Katy pare să fie aleasa. Amândoi par foarte fericiți."



Orlando Bloom și Katy Perry s-au cunoscut în ianuarie 2016.

Cuplul a ţinut prima pagină a ziarelor în septembrie 2016, când actorul din "Lord of the Rings" a fost fotografiat gol, pe o barcă, în compania prietenei sale, în timpul unei vacanţe petrecute în Italia.Cei doi s-au despărțit în februarie 2017, la 48 de ore după ce fuseseră fotografiaţi împreună la petrecerea organizată de revista Vanity Fair cu ocazia ceremoniei de acordare a premiilor Oscar., au anunțat reprezentanţii celor două vedete.Bloom și Perry au reluat relația în aprilie anul acesta. Amândoi au trecut printr-un mariaj; Orlando Bloom a fost căsătorit în perioada 2010 - 2013 cu modelul Miranda Kerr, cu care are un fiu, Flynn, născut pe 6 ianuarie 2011. Katy Perry a fost căsătorită cu actorul de comedie Russell Brand în perioada 2010 - 2012.