Sofia Vergara are cu ce se mândri: Cum arată fiul de 19 ani al vedetei

Actrița în vârstă de 46 de ani a venit însoțită de fiul ei la o petrecere din Hollywood. Manolo are 19 ani și i-a moștenit frumusețea.

La 46 de ani, Sofia Vergara este nu doar cel mai bine plătită actriță de televiziune, ci și o mamă mândră de fiul ei. Și are toate motivele, pentru că Manolo Gonzalez i-a moștenit trăsăturile fizice, dar și talentul de a se face plăcut de toată lumea. Tânărul în vârstă de 26 de ani a însoțit-o marți pe actrița de origine columbiană la o petrecere organizată în Hollywood după premiera sezonului doi al serialului "Guilty Party: History of Lying in Hollywood".



Vedeta din "Modern Family" și-a făcut apariția îmbrăcată cu o rochie neagră multată, care îi scotea în evidență formele generoase, în timp ce Manolo a optat pentru o ținută casual care îl prindea foarte bine, cu pantaloni negri, o bluză gri cu guler în V și o jachetă maron și piele.



Manolo este fiul din prima căsnicie a actriței. Sofia Vergara a fost căsătorită cu fostul ei iubit din timpul liceului, Joe Gonzalez, între 1991 şi 1993.

Vedeta s-a căsătorit în 2015 cu Joe Manganiello, aflat la primul său mariaj. Cei doi s-au cunoscut cu un an înainte.Anterior, Vergara a mai avut o relație de doi ani cu impresarul Nick Loeb, cu care a și fost logodită şi plănuiau să aibă copii. Dată fiind vârsta ei, cei doi au decis ca ea să conserve doi embrioni fertilizați, apelând la serviciile unei clinici specializate. Loeb şi Vergara au creat embrionii prin procedura fertilizării in vitro, în noiembrie 2013, iar aceştia au fost congelaţi la o clinică din Beverly Hills.

În august 2014, impresarul a deschis o acţiune în instanţă pentru a cere protejarea embrionilor. El a anunţat că vrea să-i folosească pentru a avea copii, cu sau fără implicarea Sofiei.