Regina Angliei caută o menajeră: Care sunt condițiile și avantajele postului

Candidata nu trebuie să aibă experiență, dar trebuie să fie dispusă să învețe și să muncească, iar avantajele oferite de această slujbă sunt atractive.

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii are nevoie de încă un angajat, iar Palatul Buckingham a publicat deja un anunț pentru poziția de menajeră-asistentă. Candidata aleasă va fi cazată la reședința regală din Londra sau la Palatul Windsor, în funcție de necesități, și va lucra cu normă întreagă timp de cinci zile pe săptămână, dar trebuie să poată presta câteva ore și în weekend, dacă este nevoie.Un avantaj important este că nu se solicită neapărat experiență într-o poziție asemănătoare, însă candidata trebuie să fie "proactivă" și deschisă la "noi provocări", se arată în anunțul Casei Regale. Angajata ideală pentru acest job trebuie, de asemenea, să fie atentă la detalii, bine organizată și să aibă o bună împărțire a timpului.Persoana selectată va avea ocazia de a-și dezvolta aptitudinile în domeniu cu mai multe cursuri practice, se arată pe site-ul Royal.uk . Totodată, va avea grijă de invitați și va suplini personalul la evenimentele organizare de casa regală britanică. Ea trebuie să aibă un program foarte flexibil, întrucât va călători în afara granițelor sau va lucra la alte reședințe ale familiei regale, inclusiv la Palatul Windsor, iar programul se poate extinde în weekend.În schimb se oferă un pachet de beneficii consistent, incluzând 33 de zile de concediu pe an, o contribuție mai mare cu 15% la fondul de pensii cu opțiune pentru flexibilitate (o contribuție mai mare pentru pensie coroborată cu un salariu mai mic), cursuri de pregătire și dezvoltare, cazare și masă, precum și facilități de relaxare.Salariul nu a fost menționat în anunț, dar în acest an o asemenea poziție a fost plătită de casa regală britanică cu 16.955 de lire sterline (18.861 euro), notează Daily Mail Un calcul simplu arată că ar fi vorba de un salariu care s-ar ridica în zona unui salariu de 1.570 de euro pe lună.Regina Angliei mai are nevoie și de o femeie de serviciu la Castelul Windsor care să lucreze în lunea și duminica. Termenul limită de depunere a CV-urilor pentru cele două poziții este 1 ianuarie 2019, ora 23:55.Foto: Hepta