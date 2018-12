De ce apără Morgan Freeman marijuana: „E singurul lucru care alină durerea“

Starul în vârstă de 81 de ani a devenit cu mulți ani în urmă un avocat al legalizării marijuanei.

Cu vocea lui inconfundabilă și cu rolurile puternice pe care le-a făcut, Morgan Freeman se numără printre cei mai populari actori de la Hollywood. În plus, participarea la documentare precum "March of the Penguins" și "The Story of God", difuzat de National Geographic, în care își exprimă credința în depășirea barierelor culturale și în protejarea mediului și a păcii, au făcut din vocea lui un reper al luptei pentru binele universal.



Dar Morgan Freeman nu se oprește aici. El și-a folosit vocea și celebritatea pentru a susține legalizarea marijuanei cu mult timp înainte ca acest deziderat să devină o mișcare populară, notează International HighLife.



Starul a declarat în mai multe interviuri că obișnuia să consume cannabis la începutul anilor '70. Însă el a înțeles potențialul medical al acestei plante abia în 2008, după ce s-a confruntat cu dureri atroce provocare de un accident auto care putea să-i fie fatal. În august 2008, Freeman a fost scos cu utilajele de descarcerare din fiarele contorsionate ale mașinii, iar impactul i-a zdruncinat zdravăn moralul, dar aproape i-a distrus și umărul și brațul. Medicii au încercat să-l opereze, dar n-au reușit să-i refacă nervul afectat, iar el s-a ales cu o semiparalizie a mâinii. "Am suferit leziuni asupra nervilor și mâna nu și-a mai revenit. Nu o pot mișca. Dacă nu-ți miști mâna, începe să se umfle. Știați că ne mișcăm mâinile de aproximativ un milion de ori pe zi?", spunea starul atunci.



Cu timpul, ajutat de doza de cannabis medicinal care i-a fost prescrisă, Freeman a învățat să se descurce cu durerea, iar de atunci această plantă a devenit salvarea lui din gherele durerii.

Actorul nu mai poate trăi fără marijuana., a declarat el într-un interviu. Deși nu a intrat în detalii, actorul crede în potențialul tratamentelor pe bază de cannabis.În luna mai, Morgan Freeman a fost acuzat de opt femei de hărţuire sexuală şi comportament neadecvat. În cadrul unei anchete realizate de CNN, 16 persoane au discutat cu jurnaliştii postului american despre comportamentul adoptat de Morgan Freeman pe platourile de filmare. Dintre ele, opt femei au spus că au fost fie hărţuite sexual, fie victime ale comportamentului neadecvat al starului hollywoodian. Celelalte opt persoane au afirmat că au asistat la astfel de scene în care era implicat Morgan Freeman.O tânără asistentă de producţie care a lucrat la filmările pentru "Going In Style", o comedie din 2015 ai cărei protagonişti sunt Morgan Freeman, Michael Caine şi Alan Arkin, a spus că a fost nevoită să suporte în mod constant pe platoul de filmare din partea actorului american o serie de atingeri nedorite şi comentarii despre silueta ei.Ea mai spune că Morgan Freeman făcea comentarii şi despre modul în care era îmbrăcată, o atingea cu palmele în regiunea lombară şi îi făcea uneori masaj în zona inferioară a spatelui., a dezvăluit ea., a adăugat tânăra.