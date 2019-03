Luke Perry, așa cum era când a cucerit o generație: 20 de imagini din anii '90 cu băiatul rău din „Beverly Hills, 90210“

Actorul american a încetat din viață la vârsta de 52 de ani. Luke Perry a fost unul dintre protagoniștii serialului care a inspirat generația tinerilor din anii '90.

Luke Perry a fost internat pe 27 februarie în Spitalul "St. Joseph" din Burbank, California, în urma unui accident cerebral sever, apoi a fost sedat. Actorul a murit luni dimineaţă la Spitalul St. Joseph din Burbank, California. Potrivit reprezentantului său, Perry i-a avut alături pe copiii săi, Jack şi Sophie, pe logodnica Wendy Madison Bauer, fosta soţie, Minnie Sharp, pe mama lui, Ann Bennett, pe tatăl vitreg, Steve Bennett, dar şi pe fratele său, Tom Perry, sora acestuia, Amy Coder, precum şi alte rude, anunță site-ul american TMZ Vedete de la Hollywood, precum Charlie Sheen, Selma Blair, Molly Ringwald, Joss Whedon, Ian Ziering, fostul său coleg din serialul "Beverly Hills, 90210", surorile Patricia şi Rosanna Arquette, precum și Maria Shriver, și-au exprimat regretul pe rețelele de socializare după ce au aflat despre decesul actorului.Perry a fost spitalizat în ziua în care televiziunea americană Fox a anunţat că serialul "Beverly Hills, 90210" va fi reluat, cu distribuţia originală, în care nu a fost inclus însă şi Luke Perry. Cele şase episoade ar urma să fie difuzate în această vară. Reţeaua a intitulat deocamdată proiectul "90210". Membrii distribuţiei de acum două decenii Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green şi Tori Spelling vor reveni în serial.În momentul decesului, Luke Perry făcea parte din distribuţia serialului TV "Riverdale". Era tatăl lui Archie Andrews, Fred, în producţia CW bazată pe benzile desenate cu Archie.Coy Luther Perry III s-a născut în Mansfield, Ohio, și a crescut în comunitatea restrânsă din Fredericktown, apoi s-a mutat la Los Angeles pentru a urma o carieră în actorie după ce a terminat liceul.A avut mai multe slujbe în timp ce încerca să îşi facă un nume. A început să devină cunoscut în 1988, după ce a jucat în serialul "Loving", pentru care s-a mutat la New York. Într-un interviu radio din 2013, Perry a declarat că a mers la 256 de audiţii până a obţinut un mare rol. În anul în care a jucat în "Loving", Perry a obţinut un alt rol într-un serial, în "Another World".Rolul vieţii sale a fost însă cel al băiatului rău Dylan McKay din serialul "Beverly Hills 90210", lansat în 1990, notează Mediafax . Personajul lui Perry a devenit foarte popular, dar actorul a decis să părăsească serialul în cel de-al şaselea sezon, pentru a se distanţa de acesta.S-a întors însă în cel de-al nouălea sezon.Luke Perry a mai jucat în filme precum "Good Intentions", "Red Wing" şi "Buffy the Vampire Slayer", care ulterior a devenit un mare succes TV. El și-a făcut debutul și pe Broadway, New York, în 2002, în rolul Brad din "The Rocky Horror Picture Show", însă pe micul ecran a avut cel mai mare succes, cu apariţii în "The Incredible Hulk", "Jeremiah", "Oz", "Windfall" şi "John from Cincinnati."Actorul avea doi copii, în vârstă de 21 și 18 ani, cu fosta soție, Rachel Sharp, cu care a fost căsătorit între 1993 și 2003. De atunci, el nu a mai avut o relație de durată.