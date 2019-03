Regina Rock and Roll: Tina Turner impresionează și la 79 de ani

Legendara cântăreață a urcat din nou pe scenă, la 79 de ani, la premiera din Germania a musicalului ei, intitulat „TINA“.

Una dintre cele mai populare cântărețe din istorie, Tina Turner a ajuns la un pas de 80 de ani, dar și-a păstrat spiritul tânăr și nu-și arată vârsta. Vedeta a adus publicul în extaz duminică, pe scena premierei de la Hamburg a spectacolului "TINA", un musical care se bucură de mare interes.Vedeta și-a făcut apariția la sfârșitul spectacolului biografic și s-a alăturat echipei de pe scenă, ținând-o de mână pe talentata actriță Kristina Love, cea care o interpretează în acest show.Îmbrăcată cu un sacou negru, pantaloni slim de aceeași culoare și cu o căciulă de blană artificială pe cap, Tina a ținut un scurt discurs, în timp ce Kristina, într-una dintre ținutele emblematice ale vedetei, cu o rochie mini aurie și cu părul coafat cum îl avea vedeta în anii de glorie, stătea emoționată alături de ea.Spectacolul prezintă viața Tinei Turner de la începutul dificil în Nutbush, Tennessee, până la ascensiunea către titlul de Regina Rock and Roll', o poveste despre o femeie care a îndrăznit să sfideze limitele vârstei sale, ale genului și ale rasei, notează Daily Mail.Musicalul spune povestea vieţii lui Turner, din copilărie şi până la concertul din Brazilia, în 1988, când a cântat în faţa unei asistenţe-record de 180.000 de oameni, dar arată şi partea mai puţin fericită a vieţii vedetei, precum abuzurile fostului soţ, Ike Turner (jucat de Kobna Holdbrook-Smith), cel care a făcut-o celebră la începutul anilor 1960.Producția folosește piesele Tinei, printre care se numără nemuritoarele "What's Love Got to Do With It", "Better Be Good to Me", "A Fool in Love", "Proud Mary" și "River Deep – Mountain High".Viața Tinei Turner a fost prezentată și în filmul biografic "What's Love Got to Do With It", din 1993, cu Angela Bassett în rolul cântăreței și Laurence Fishburne jucându-l pe soțul vedetei, Ike Turner.Născută pe 26 noiembrie 1939, în Nutbush, statul Tennessee, Tina Turner deţine recordul Guinness ca artist solo cu cele mai multe bilete de concert vândute vreodată.Ea și-a început cariera în anii 1960, devenind cunoscută ca parte a duo-ului Ike & Tina. A debutat solo în 1977 şi a colaborat cu nume precum The Rolling Stones, David Bowie, Rod Stewart şi Cher, iar discografia sa cuprinde nouă albume de studio, care au fost vândute în peste 100 de milioane de exemplare în întreaga lume.Printre cele mai cunoscute single-uri ale sale se numără "Nutbush City Limits", prima pe care a scris-o, "River Deep - Mountain High", "Private Dancer", "What You Get Is What You See", "Steamy Windows", "The Best", "I Don't Wanna Lose You" şi "Golden Eye".Tina Turner a fost recompensată cu 12 premii Grammy, iar în 1991 a fost inclusă în Rock and Roll Hall Of Fame. Piesa "River Deep - Mountain High" a fost inclusă în Grammy Hall of Fame, în 1999. Cântăreața a ajuns în Guinness World Record pentru cele mai multe bilete de concerte vândute de un singur artist.Foto: Hepta