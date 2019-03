25 de imagini romantice cu Freddie Mercury și Mary Austin, prima și singura lui iubire adevărată

S-a speculat mult pe tema relației dintre ei. Mary avea 19 ani când l-a cunoscut, iar Freddie spunea cândva că ea era singurul său prieten adevărat.

, a spus, odată, Freddie Mercury despre iubirea vieții lui. S-a scris mult despre relațiile cântărețului, dar cea mai puțină atenție a primit-o tocmai cea care ar fi meritat cel mai mult.Mary avea 19 ani când l-a cunoscut pe Freddie, la începutul anilor '70. Ea lucra ca PR la un magazin cochet de haine din Kensington, în vestul Londrei, când a pus ochii pe artistul cu un aer "sălbatic" și neînfrânat. Într-un interviu publicat în 2013 de ziarul britanic Daily Mail , ea își amintea cum i-a atras atenția Freddie:Mary și Freddie au început să se întâlnească și au format o pereche care a rezistat până la sfârșitul vieții lui. În timp ce relația lor fizică a ajuns la capăt când Freddie i-a spus că era homosexual, prietenia care îi lega a devenit tot mai strânsă, notează site-ul Vintag . ", a povestit Freddie., a mai spus starul despre cea care l-a inspirat să compună piesa "Love of My Life" de pe albumul "A Night at the Opera", din 1975.Două suflete pereche, Freddie și Mary au trăit împreună și bune și rele. Fosta logodnică a starului s-a căsătorit apoi și a devenit mama a doi copii. A fost lângă el când s-a stins, răpus de virusul HIV, iar artistul i-a lăsat cea mai mare parte din avere., a scris Freddie în testamentul său.Mary n-a avut o viață ușoară după moartea prietenului său, în 1991. Fosta sa logodnică a primit jumătate din viitoarele câştiguri, iar restul averii a fost împărţită între părinţii şi sora artistului.După moartea părinţilor lui Freddie Mercury, acţiunile deţinute de Austin au crescut la 75%.Starul i-a lăsat şi casa lui din Londra, în care ea locuieşte în prezent, estimată la peste 22 de milioane de euro, precum şi o mare parte din avere, care atunci însuma 10 milioane de euro. Moștenirea include o colecţie de artă şi mobilă ce i-a aparţinut regelui Ludovic al XV-lea. Toate câştigurile trupei Queen sunt împărţite între cei trei membri ai formaţiei şi Mary Austin, care primeşte în jur de 19% din profituri.Povara averii pe care a primit-o i-a adus numai stres și s-a îmbolnăvit. Ea crede că membrii trupei Queen nu s-au împăcat nici acum cu ideea că ea a primit moștenirea lui Freddie., a subliniat ea.Astăzi, la 67 de ani, Mary Austin va primi o parte consistentă din încasările de peste 670 de milioane de euro Înregistrate la nivel global de filmul "Bohemian Rhapsody", relatează Daily Mail . Fosta logodnică a lui Freddie Mercury va primi 45 de milioane de euro.În prezent, Mary Austin nu ţine legătura cu membrii formaţiei şi nu a fost implicată în producţia filmului "Bohemian Rhapsody", în care rolul său a fost jucat de actriţa Lucy Boynton. Mary a avut însă o întâlnire privată cu Rami Malek, actorul care l-a interpretat pe Freddie Mercury.Dincolo de moștenirea care i-a făcut numai probleme, amintirile clipelor petrecute cu Freddie sunt cea mai valoroasă avere pe care Mary o păstrează., a mărturisit ea.