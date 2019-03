Cântecul dulce al răzbunării: Cum a făcut de râs Lady Gaga grupul de Facebook care îi jura că nu va ajunge niciodată celebră

Succesul vedetei e o palmă grea pentru cei care au creat grupul de Facebook intitulat „Stefani Germanotta, nu vei fi niciodată celebră“.

O lecție care răzbate din filmul "A Star is Born" este că nimeni nu devine cineva fără să treacă prin greutăți. O poveste neștiută depre Lady Gaga confirmă că drumul spre succes nu este pavat doar cu reușite și aplauze - depinde doar de forța celui care visează să ajungă cineva să se lupte cu adversarii, să avanseze și să evolueze, să creadă nebunește în el și să-și urmeze calea. Cu riscul de a fi luat în râs de toți cei din jur, merită să lupți pentru o idee, pentru o speranță, pentru un vis.Lady Gaga a trecut prin asta. Lauren Bohn, fostă studentă la New York University, a povestit că era în primul an de facultate și Facebook exista de numai un an când a descoperit un grup intitulat "Stefani Germanotta, nu vei fi niciodată celebră". Pe atunci, rețeaua de socializare era plină de grupuri cu denumiri prostești, dar acesta i-a atras atenția lui Lauren pentru că publica imaginile unei tinere de 18 ani care cânta la pian prin barurile din împrejurimi, încercându-și talentul.- trona o întrebare care dădea de pământ cu tânăra care era acuzată că cerșește atenție., a povestit tânăra.Lauren a uitat curând de acest grup închis și de tânăra cu ochi răvășitori, ce părea în stare să mute munții din loc. Până acum cinci ani. Era într-un tren, călătorind de la New York la Philadephia, și citea un articol despre Lady Gaga publicat de Vanessa Grigoriadis în New York Magazine, când a zărit numele adevărat al cântăreței - Stefani Joanne Germanotta. Un nume care nu spunea nimic nimănui, dar pe care ea nu avea cum să-l uite., s-a întrebat Lauren uluită., a povestit ea.Dar, din nou, tânăra a uitat curând de această revelație. Și-a amintit săptămâna trecută, când Lady Gaga, acea Stefani Joanne Germanotta pe care unii o detestau și îi garantau cu superioritate că nu va ajunge niciodată celebră, ținea în mâini premiul Oscar, nevenindu-i să creadă. Lauren a ținut să-i transmită un mesaj simplu:Anii de colegiu n-au fost primii în care ea era ținta ironiilor. Părinții au înscris-o la Convent of Sacred Heart, o școală catolică, unde a făcut repede cunoștință cu răutățile colegilor., a povestit vedeta în 2011, pentru revista Rolling Stone.Ce nu te omoară va încerca din nou: Lady Gaga nu-și amintește ca agresiunile să fi încetat în timpul școlii. Dar asta a îndârjit-o mai tare și a ajutat-o să meargă înainte, orice ar fi. La 11 ani, a început să ia lecții de canto cu Don Lawrence, profesoara cu care a lucrat Christina Aguilera, și cu care a continuat colaborarea chiar și după ce cariera sa "a decolat". A luat lecții de pian și a urmat cursuri de actorie, iar aceste aptitudini aveau să o ajute să ia Oscarul.Concentrată pe cariera sa muzicală, Stefani s-a înscris cu mari speranțe la NYU, Tisch School Of The Arts din New York, dar și-a asumat riscul și a renunțat la studii pentru a-și începe cariera muzicală., a povestit ea pentru New York Magazine.La 19 ani, tânăra Germanotta credea că a dat lovitura cea mare când a semnat primul ei contract cu Def Jam Recordings, casă de discuri americană, deținută de Universal Music Group. Dar n-a fost să fie: după numai trei luni a fost anunțată că nu-i potrivită pentru ei. Ce greșeală!Ca de fiecare dată, Lady Gaga a încasat-o și pe asta, a strâns din dinți și a continuat să-și încerce șansele.În 2008, iubitul ei de atunci, Rob Fusari, a dus-o la Interscope Records, casă de discuri deținută de Universal Music Group. Îi "rezolvase" să intre nu ca artistă, ci pentru un post de compozitor, dar a fost suficient pentru ea - atunci s-a născut o stea. A compus pentru mulți artiști, de la Fergie la Pussycat Dolls și chiar Britney Spears. Stelele s-au aliniat când ea a cântat o piesă, iar Akon a ascultat înregistrarea, i-a plăcut și i-a oferit un contract.După nesfârșite ironii, Stefani a ajuns cântăreață și acum este și actriță. A fost nominalizată la 24 de premii Grammy și a câștigat nouă. În 2018 și-a făcut debutul la Hollywood cu ajutorul prietenului Bradley Cooper care a crezut enorm în ea și a câștigat un Oscar pentru superba piesă "Shallow". Iar în discursul din seara Oscarurilor nu i-a uitat pe cei care încearcă să-și găsească drumul spre glorie, muncind în anonimat. Cândva, Lady Gaga a fost ca ei și știe bine prin ce trec:, le-a transmis vedeta.Foto: Hepta