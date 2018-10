Katy Perry a cumpărat o casă pentru familie și prieteni: Prețul pe care l-a plătit vedeta

Cântăreața a cumpărat o casă pentru oaspeți și familie în Beverly Hills, la mai bine de un an după ce și-a scos la vânzare reședința din Hollywood Hills.

Pentru familie și prietenii săi, Katy Perry nu se uită la bani. Cântăreața americană în vârstă de 33 de ani a plătit 7,5 milioane de dolari pentru o casă de oaspeți pe care să o pună la dispoziția rudelor și a amicilor ei. Asta la mai bine de un an de când tot încearcă să-și vândă reședința din Hollywood Hills pe care cere 9 milioane de dolari.



Potrivit TMZ, vila construită în stil spaniol cu patru dormitoare și cinci băi din Beverly Hills are o suprafață de peste 408 metri pătrați și dispune de o curte spațioasă cu peluze îngrijite. O piscină largă și mai multe zone de relaxare sunt la dispoziția celor care vor sta aici, bucurându-se de soarele Californiei.



Proprietatea este amplasată în inima unei comunități selecte în care mai locuiesc staruri precum Adele, Ellen Ellen Degeneres, Jennifer Lawrence și cuplul Ashton Kutcher-Mila Kunis, scrie tabloidul online american.



Decorul neutru și finisajele minimaliste definesc această casă care are în centru un living spațios, decorat cu mult gust.

Bucătăria cu plan deschis are un aspect simplu cu un blat de bar, iar în preajmă se află o masă rotundă din sticlă, înconjurată de fotolii comode, pentru a savura micul dejun și cafeaua.Într-o altă cameră, superb decorată, se află un pian negru și un șemineu, un loc perfect pentru a petrece o seară liniștită, iar în sufragerie o masă mare din sticlă la care pot sta zece persoane, înconjurată de fotolii albe și comode, promite prânzuri și cine sățioase.