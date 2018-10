Demi Moore, confesiune despre depresie: „Căzusem în spirala autodistrugerii“

În ciuda succesului pe care l-a câștigat, actrița în vârstă de 55 de ani a căzut în capcana autodistrugerii. Ea a vorbit despre lupta dificilă cu depresia.

Una dintre cele mai apreciate actrițe din generația ei, Demi Moore a mărturisit că, în ciuda succesului pe care l-a câștigat, a ajuns în gherele depresiei și a luptat din răsputeri pentru a-și reveni. Fosta soție a lui Bruce Willis a vorbit despre această experiență într-un discurs pe care l-a rostit la gala Woman of the Year Award, eveniment organizat la Los Angeles.



Demi Moore a spus că în faza cea mai grea a depresiei sale, nu mai reușea să-și vadă valorea și să se prețuiască. "Cred că există momente cruciale în viețile noastre care ne definesc așa cum suntem și ne dau direcția pe care o urmăm, iar la începutul carierei am căzut în spirala autodistrugerii și oricât succes aveam, tot nu simțeam că e de ajuns", a mărturisit ea. "Nu mai aveam nicio prețuire de sine, iar calea autodistrugerii m-a dus rapid într-un punct de criză reală. Atunci nu-m dădeam seama care era cauza. Poatre că a fost o intervenție divină", a continuat ea.



Vedeta a spus că doi oameni pe care abia îi cunoscuse au ajutat-o să trească peste depresie. Fără să le dea numele, Demi Moore a dezvăluit doar că aceștia au susținut-o și i-au dat șansa de a-și îndrepta viața înainte de a distruge tot.

, a subliniat actrița."Viața nu este în mod sigur o cale dreaptă și cred că fiecare din cei de aici a avut de înfruntat ceva neplăcut într-un anumit punct al vieții", a mai spus vedeta în discursul adresat de la tribuna galei dedicate sprijinirii femeilor care se tratează de abuzul de alcool și droguri., și-a încheiat ea discursul.