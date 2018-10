Chin Kardashian: Kanye West vrea 7 copii!

Starleta are trei copii, dar soțul o tot bate la cap să mai facă patru. Motivul pentru care ea îl refuză este politic.

Kim Kardashian a dezvăluit că soțul ei, Kanye West, o presează într-una să mai facă copii. Și nu unul sau doi, ci patru! Artistul își dorește să aibă șapte copii, ceea ce pentru Kim ar fi un adevărat chin. Din motive medicale, starleta a fost nevoită să apeleze o mamă surogat pentru a-i naște al treilea copil.



Vedeta în vârstă de 38 de ani s-a plâns în reality show-ul "Keeping Up With The Kardashians" că soțul insistă să aibă mai mulți copii, dar ea nu este de acord, motivând că lumea în care trăim e prea nesigură, relatează Daily Mail. "Mă tot presează, el vrea șapte, e fixat pe șapte. Nu pot, mai ales în lumea în care trăim", a mărturisit starleta într-un episod înregistrat în timp ce ea a participat la un marș pentru controlul armelor de foc.



Kim a spus că este foarte afectată de seria de crime comise cu arme de foc în unitățile de învățământ din țara sa: "În fiecare zi se întâmplă ceva traumatizant. Întotdeauna m-am pronunțat pentru o lege mai bună privind armele și pentru controlul lor. Ca părinte, nici nu-mi pot imagini cum e să treci prin așa ceva."



Starleta s-a alăturat altor vedete prezente la marș, printre care Demi Lovato și Miley Cyrus, pentrun a-i susține pe părinții care și-au pierdut copiii în asasinatele în masă comise în SUA.

, a spus Kim despre copiii prezenți la marș.Vedeta a venit la manifestație cu fiica sa, North, în vârstă de cinci ani, și a spus că și Kanye West a fost prezent, însă acesta nu apare în imaginile filmate. Kim s-a întâlnit cu câțiva supraviețuitori ai asasinatului din Parkland și le-a ascultat opiniile., a subliniat ea.Micii activiști i-au spus că a vota la toate alegerile este singurul mod prin care pot fi oprite violențele., a spus Kim, felicitându-i.