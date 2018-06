Johnny Depp arată ca o fantomă: A slăbit pentru a juca rolul unui bolnav de cancer

Aspectul fizic al starului a stârnit îngrijorare. Fanii speră că Depp nu suferă de o afecţiune şi că a slăbit atât de mult pentru a juca rolul unui bolnav de cancer.

Ultimele apariţii publice ale artistului american i-au băgat în sperieţi pe fani şi au stârnit imediat curiozitatea presei care încearcă să afle ce se întâmplă cu el. Johnny Depp a apărut foarte schimbat la Moscova şi Sankt Petersburg, unde a susţinut două concerte din cadrul turneului pe care trupa sa, The Hollywood Vampires, îl efectuează în Europa, iar imaginile în care apare alături de fani, fără aspectul de scenă aranjat, au provocat îngrijorare - cu chipul livid, mult slăbit, actorul în vârstă de 55 de ani pare că suferă de o boală gravă, multă lume gândindu-se că acesta ascunde ceva.



După câteva zile în care pe reţelele de socializare au apărut mai multe teorii şi controverse, câţiva fani foarte pasionaţi susţin că actorul are aspectul unui bolnav de cancer pentru că se pregăteşte să joace rolul unui pacient aflat în stare terminală, în viitorul film "Richard Says Goodbye", scrie Daily Mail.

Personajul pe care îl va interpreta Depp este un profesor de colegiu în vârstă de 54 de ani care decide să-şi trăiască viaţa din plin după ce primeşte diagnosticul crud. Producţia în care mai joacă Zoey Duetch şi Rosemarie DeWitt se află actualmene în faza de post-producţie, iar filmările au avut loc în Vancouver, Canada.Fanii sunt convinşi că felul în care arată Depp are legătură cu rolul său din acest film., a scris cineva pe Twitter., a explicat un alt utilizator al reţelei.Alţii sunt de părere că Johnny Depp a slăbit pentru că va juca într-un remake al marelui succes "The Invisible Man".