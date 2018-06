Dragoste la 68 de ani: Richard Gere e cel mai fericit om după a treia nuntă

Actorul se consideră cel mai norocos om din lume după căsătoria cu Alejandra Silva (35 de ani). El a povestit cum a cunoscut-o pe a treia lui soţie.

La aproape 70 de ani, după două încercări, Richard Gere şi-a găsit, în sfârşit, marea dragoste. După ce s-a căsătorit în aprilie cu Alejandra Silva, el se declară cel mai norocos om din lume şi a povestit pentru revista Hello! cum a fost nunta şi cum s-au cunoscut. "Sunt cel mai fericit om din Univers. Cum aş putea să nu fiu?", a spus Gere.



Starul din "Pretty Woman" şi femeia de afaceri din regiunea spaniolă Galicia şi-au unit destinele în cadrul unei ceremonii de inspiraţie indiană, la un ranch din apropiere de New York. Cuplul a venit la faţa locului într-un tuk-tuk.



Cei doi s-au cunoscut în 2014, când actorul a stat la un hotel pe care familia Silva îl deţine în Positano, Italia. Alejandra a dezvăluit că Richard i-a trimis flori până când ea a fost de acord să se întâlnească cu el. Totodată, actorul a compus câteva cântece pentru ea. "Un prieten ne-a făcut cunoştinţă, ne-am uitat unul la altul şi am simţit o legătură puternică. , a dezvăluit soţia lui Gere.



De profesie publicistă, Alejandra pare să fie marea dragoste pe care Richard Gere o tot căuta de câţiva ani. Tânără, foarte frumoasă, inteligentă şi stilată, ea a studiat la Leweston School din Dorset, Kent (Anglia) şi face parte din elita intelectuală madrilenă.



Alejandra Silva este o activistă care militează pentru sprijinirea oamenilor străzii din ţara sa, Spania. Fundaţia ei a găzduit o ecranizare a filmului lui Gere "The Dinner", în 2017.

La rândul lui, actorul şi activistul american susţine cauza Fundaţiei RAIS, înfiinţată de Alejandra Silva. În timpul unei vizite la Madrid, Richard Gere a avut o intervenţie în faţa Senatului spaniol pentru a denunţa situaţia acestor persoane defavorizate şi a face cunoscută activitatea Fundaţiei RAIS.