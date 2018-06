Benedict Cumberbatch, erou ca-n filme: A salvat un biciclist care era tâlhărit în Londra

Actorul britanic a oprit taxiul cu care circula şi a pus pe fugă patru indivizi care tâlhăreau un biciclist.

Cunoscut pentru interpretarea detectivului Sherlock Holmes într-un serial TV şi pentru rolul Doctor Strange în filmele Marvel, Benedict Cumberbatch a devenit un erou şi în viaţa reală după ce a alungat patru bărbaţi care tâlhăreau un biciciclist în Londra.Actorul în vârstă de 41 de ani a sărit dintr-un taxi Uber şi a fugit să-l ajute pe bărbatul care livra mâncare pentru compania Deliveroo în timp ce era atacat de hoţi, potrivit The Sun, citat de Straits Times , a declarat şoferul, Manuel Dias.Tentativa de jaf a avut loc pe Marylebone High Street, chiar aproape de Baker Street, adresa fictivă a detectivului Holmes., a anunţat poliţia metropolitană într-un comunicat, adăugând că incidentul a avut loc în noiembrie anul trecut., se arată în comunicatul menţionat.Benedict Cumberbatch a declarat pentru The Sun că nu se consideră un erou., a spus starul britanic.Cumberbatch, care joacă rolul detectivului în serialul de televiziune "Sherlock" din 2010, a apărut şi în filme precum "The Hobbit", "Avengers: Infinity War" şi "The Imitation Game", în care l-a interpretat pe celebrul matematician britanic Alan Turing care a decodat mesajele cifrate ale naziştilor în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.Benedict Cumberbatch a fost nominalizat la Oscar pentru rolul din "The Imitation Game. Jocul codurilor/The Imitation Game", în 2014, şi a primit titlul de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic (CBE), în 2015.Foto: Hepta