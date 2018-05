Mariah Carey a vândut inelul de logodnă de la fostul iubit: Valora zece milioane de dolari, l-a dat cu două

Vedeta a vândut inelul de logodnă pe care i l-a dăruit miliardarul australian James Packer. Ea a dat bijuteria care valoara 10 milioane de dolari pe mai puţin de un sfert din valoare.

Potrivit unei surse citate de New York Post, Mariah Carey a vândut inelul unui bijutier din Los Angeles contra unei sume de 2,1 milioane de dolari, mai puţin de un sfert din valoarea acestuia. "Mariah a anunţat recent că vrea să se rupă de trecut şi să rămână pozitivă. Asta înseamnă să renunţe la lucrurile materiale şi la emoţiile care o leagă de trecut, inclusiv la un inel de logodnă primit de la un fost iubit", a spus o sursă pentru Page Six.



O altă persoană din anturajul artistei a spus că tranzacţia a fost încheiată după semnarea unui acord de confidenţialitate care prevede că nu va fi confirmată nicio informaţie despre vânzarea inelulului.



"Echipa de relaţii publice a lui Mariah Carey încearcă cu disperare să păstreze povestea departe de presă şi l-a ameninţat pe bijutier că va fi dat în judecată dacă dezvăluie numele clientei", a mai spus sursa.



Conform New York Post, cântăreaţa în vârstă de 48 de ani nu a vândut inelul din cauza unor probleme financiare, în condiţiile în care ea deţine mai multe proprietăţi, iar activitatea sa decurge bine, cu numeroase turnee şi contracte.



Mariah Carey s-a logodit cu mogulul australian James Packer, proprietar de cazinouri, în ianuarie 2016, după o relaţie de peste un an.

Potrivit E! News , care a anunţat în premieră acest eveniment, omul de afaceri în vârstă de 50 de ani a cerut-o în căsătorie oferindu-i un inel cu un diamant de 35 de carate.