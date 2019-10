Jason Statham și iubita lui vând casa din Malibu: 4 dormitoare, șemineu imens și plajă privată, totul la „numai“ 20 de milioane de dolari

Jason Statham și Rosie Huntington Whiteley au decis să scoată la vânzare vila pe care o dețin în Malibu. Prețul e mare, dar casa face toți banii.

Unul dintre cele mai frumoase cupluri de la Hollywood, cu o avere cumulată estimată la 80 de milioane de dolari, Jason Statham și Rosie Huntington Whiteley par deciși să urce la 100 de milioane. Și dacă încasează 19,95 milioane de dolari pe casa din Malibu pe care au scos-o la vânzare, și-au atins obiectivul.



E o sumă mare, dar există oameni bogați care cer sau plătesc și mai mult pentru proprietățile de lux din California. O privire înăuntru te convinge că vila pe care o vinde starul din filmele de acțiune face toți banii.



Statham a cumpărat casa cu o suprafață de 363 de metri pătrați în 2009, cu 10,6 milioane de dolari, cu un an înainte ca el să înceapă relația cu iubita sa, supermodelul Rosie Huntington Whiteley. Actorul cere acum dublu, după ce a investit în renovarea recentă a vilei.



Cu patru dormitoare și patru băi, casa are un mare avantaj - poziționarea într-o zonă exclusivistă, The Malibu Colony, cu o priveliște superbă spre ocean și plajă privată.



Totodată, vila se remarcă prin fațada cu inserții din lemn negru de cedru și un interior de inspirație retro care evocă epoca de aur din Malibu. Construită pe un plan deschis, locuința are podea din stejar belgian, încălzire prin pardoseală și ferestre generoase, din tavan până în podea care dau spre "Old Joe's", un loc popular printre surferii din Malibu.





Elementul central al livingului este șemineul uriaș, înconjurat de zeci de butuci tăiați milimetric, pregătiți pentru foc, cu o canapea crem așezată în față, pe care poți să stai și să urmărești în voie flăcările.



În curtea interioară, dotată cu jacuzzi, se găsesc mai multe fotolii și canapele de pe care se poate admira plaja.





Proprietatea are și o cameră pentru oaspeți, cu bucătărie și baie proprii.



Jason Statham și Rosie Huntington Whiteley sunt împreună din 2010 și au un băiețel, Jack, născut în iunie 2017.

În vară, modelul a vorbit deschis, într-un interviu publicat de Harper's Bazaar , despre impactul pe care l-a avut sarcina asupra încrederii sale:





În februarie, Rosie a vorbit pentru Elle Australia despre relația cu Statham. "Suntem oameni normali - nu ieșim separat din restaurante. Oamenii vor să fie pe camere 24 de ore din 24, dar nu e cazul nostru", a spus ea.





Foto: Hepta, Daily Mail