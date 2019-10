15 lucruri pe care nu le știai despre Joaquin Phoenix: Cât a exersat râsul din „Joker“

Joaquin Phoenix este starul momentului. Iată 15 lucruri inedite despre interpretul celui mai bun Joker din istorie.

Când a primit oferta de a juca în "Joker", Joaquin Phoenix s-a gândit mult dacă ar fi bine să o accepte. Ceva-ceva, însă, îl tot îmboldea să zică "da", punând rămășag tot talentul său în acest proiect. Era un pariu important, de "totul sau nimic".



"Sincer acum, nu a fost o decizie uşor de luat", mărturisea el în septembrie, la finalul premierei nord-americane a "Joker", din cadrul Festivalului de Film de la Toronto. "N-am ştiut, la naiba. N-am ştiut. Dar era ceva care mă atrăgea tot mai aproape. A evoluat pe măsură ce am lucrat împreună. A început să devină ceva mai mult decât am anticipat. A fost una dintre cele mai importante experienţe din cariera mea", a mai spus actorul.





Nici pentru Todd Phillips n-a fost ușor să-l convingă să se alăture proiectului său. Regizorul a gândit tot filmul cu Phoenix în rolul lui Arthur Fleck încă de când colabora la redactarea scenariului, dar dacă acesta n-ar fi acceptat, cine știe ce cum ar fi arătat acum "Joker". "Mereu am spus că nu s-a angajat să facă acest film. S-a prezentat doar la o probă de costume", a spus Todd Phillips despre Phoenix.



Actor cu un talent uriaș, starul a cucerit întreaga lume cu interpretarea sa magistrală din "Joker" și a devenit favorit la cele mai importante trofee din lumea filmului. Iată 15 lucruri inedite despre Joaquin Phoenix, prezentare de Bright Side!

Phoenix s-a născut pe 28 octombrie 1974 în San Juan, Puerto Rico. Este al treilea din cinci copii ai un cuplu de artiști care a călătorit prin centrul și sudul Americii. Joaquin a trăit trei ani în orașul natal, San Juan.Actorul a dezvăluit că nu-i place să pozeze cu fanii. În schimb, îi place să stea de vorbă cu ei și să petreacă puțin timp cu ei.Familia lui Joaquin era vegană, iar el a adoptat acest stil de viață încă din copilărie. În prezent, actorul colaborează cu organizații care militează pentru protecția drepturilor animalelor și se implică în campanii care atrag atenția asupra abuzurilor la care sunt supuse animalele.Așa cum se arată în film, râsul compulsiv al personajului principal din "Joker" este patologic - specialiștii pun această afecțiune în legătură cu epilepsia. Phoenix a studiat timp de patru luni comportamentul pacienților ci această boală și a exersat continuu, până când a reușit să obțină același râs compulsiv.După apariția din "Two Lovers" și după nominalizarea la două premii Oscar, când cariera sa ajunsese la apogeu și mai avea multe de oferit, Joaquin Phoenix a anunțat că renunță la actorie pentru a se lansa în muzica hip-hop.Ulterior, s-a dovedit că actorul lucra la un mockumentar, intitulat "I’m Still Here", regizat de Casey Affleck.Filmul urma viața lui Phoenix de la anunțul retragerii până la începerea unei ipotetice cariere de artist hip-hop.Întrucât fraţii săi aveau nume inspirate din natură - River (râu), Rain (ploaie) şi Summer (vară) - actorul a decis să-și spună Leaf (frunză). Și a ținut-o așa până la 16 ani, când a revenit la numele real.În "Ladder 49", Phoenix a interpretat un pompier care înfruntă un incendiu uriaș pentru a-și salva familia. El s-a pregătit pentru acest rol lucrând timp de o lună într-o unitate de pompieri.Actorul în vârstă de 44 de ani a dezvăluit pentru Associated Press că a slăbit 23 de kilograme și că devenise obsedat de greutatea sa; în fiecare zi urmărea cântarul ca să vadă dacă a mai dat jos câteva grame.River Phoenix a fost primul membru al familiei sale care a pătruns în lumea filmului, de la vârsta de zece ani. Cu patru ani mai mare decât Joaquin, acesta a avut apariții în 24 de filme și emisiuni de televiziune și s-a remarcat cu rolurile din "Stand By Me", "Running on Empty" și "My Own Private Idaho". River Phoenix a murit în 1993, după o supradoză de droguri.Joaquin a făcut un rol apreciat de critici în "Walk the Line", în care a jucat cu Reese Witherspoon.Cei doi au interpretat mai multe melodii și au înregistrat un album distins cu premiul Grammy pentru "cea mai bună compilație de pe o coloană sonoră".Joaquin Phoenix a fost nominalizat la Oscar pentru "Cel mai bun actor în rol secundar" după interpretarea din "Gladiatorul", în 2000. În 2005, el a primit o nominalizare pentru "Cel mai bun actor" după rolul din "Walk the Line". În 2012 a venit și a treia nominalizare, la aceeași categorie, pentru rolul din "The Master", în care a interpretat un veteran din Al Doilea Război Mondial.Primul film în care a jucat a fost "SpaceCamp", unde l-a interpretat pe Max, un puști de zece ani care, împreună cu prietenii săi, intră într-o tabără de vară în care sunt instruiți pentru a deveni astronauți.Cariera lui a început în 1986, când avea 12 ani. De atunci, a jucat în filme precum "Gladiator", "Her" și "Walk the Line".În 2017, Joaquin a fost producătorul executiv al documentarului "What The Health", care încurajează dieta vegetariană și promovează beneficiile legumelor în detrimentul cărnii procesate.