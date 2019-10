Prețul plătit de Joaquin Phoenix pentru rolul magistral din „Joker“: A slăbit 23 de kilograme, a devenit obsedat de greutate și s-a certat cu De Niro la filmări

Joaquin Phoenix este deja favorit la Oscar după rolul fabulos din „Joker“. În spatele interpretării sale copleșitoare stau multe eforturi și sacrificii.

Cel mai bun Joker și cel mai uman Joker

Heath Ledger ne-a lăsat moștenire un Joker dement, pus pe șotii morbide și mortale, un autointitulat agent al haosului. Inteligent, sclipitor, malefic, a fost cel mai bun Joker din istorie.Dar ceea ce face acum Joaquin Phoenix în "Joker" este cu totul altceva: geneza personajului său ne arată cât de subțire poate fi linia dintre umor și nebunie, dintre slăbiciune și forță, calm și violență, dintre ordine și haos. Un singur om, desconsiderat de toți cei din jurul său, întoarce lumea pe dos și zguduie întreg sistemul - o lecție pe care am mai primit-o și de-a lungul istoriei, fără să tragem, însă, toate învățămintele necesare.



Eroul lui Heath era diabolic și jucăuș, inteligent și perfid - te seducea, dar tot îl urai. Jokerul lui Joaquin, firav, plăpând, costeliv - îți provoacă milă și te atrage repede de partea lui. Nu-i amuzant, deși râde compulsiv. E un clovn singur și trist, o victimă care îndură până când dă de gustul răzbunării și își face singur dreptate.



Heath a făcut cel mai bun Joker din istorie, dar Joaquin l-a dus și mai sus și i-a adăugat o profundă dimensiune umană. Joker este un om singuratic, neînțeles și prigonit care începe să riposteze și distruge totul în jurul său, decis să ardă lumea asta lipsită de empatie în care nimeni nu mai e dispus să se pună în locul celuilalt. Sună cunoscut? E lumea pe care o lași puțin deoparte când intri în cinematograf și în care te vei întoarce cu mintea zob după ce faci cunoștință cu Joker - aceeași tensiune socială, aceeași societate fracturată, aceiași politicieni și îmbogățiți cinici care trăiesc doar pentru ei, în vreme ce oamenii simpli acumulează frustrări, iar scânteia care va genera explozia pare inevitabilă.

Deși părea imposibil ca altcineva să poată scoate mai mult din acest clovn decât regretatul Heath Ledger, Joaquin Phoenix își demonstrează încă o dată forța strivitoare, ducând nebunia până la nivelul la care simți că ai intrat într-un ospiciu, nu într-o sală de cinema. Oscarul ar trebui să fie al lui. Este un rol pentru care Joaquin a pus în fiecare gest întreg talentul său uriaș, pentru care a muncit și a îndurat mult. A făcut sacrificii. A slăbit enorm până au început să-i iasă coastele și șira spinării, s-a certat cu Robert De Niro. Dar a scos tot din clovnul lui. Și i-a dat suflet.

Joaquin Phoenix, obsedat de greutate



Când a început să lucreze pentru "Joker", Heath Ledger a stat o lună într-o cameră de hotel din Londra și a experimentat toate gesturile și tonul vocii personajului său.

Joaquin Phoenix a abordat la fel misiunea sa. Actorul în vârstă de 44 de ani a dezvăluit pentru Associated Press că a slăbit 23 de kilograme și că devenise obsedat de greutatea sa; în fiecare zi urmărea cântarul ca să vadă dacă a mai dat jos câteva grame. Dar au fost și lucruri pozitive când a slăbit. "Când atingi obiectivul de slăbit, totul se schimbă. Cel mai greu e să te trezești în fiecare dimineață și să fii obsedat de 100 de grame. Dezvolți un fel de tulburare", a spus el.



Pe măsură ce slăbea, starul se aștepta să resimtă schimbări hormonale și să se confrunte cu o foame sălbatică, dar a avut o surpriză plăcută: "Cred că lucrul interesant este că așteptam ca pierderea în greutate să-mi dea insatisfacție, foame, un soi de vulnerabilitate și o slăbiciune. Dar ceea ce n-am anticipat a fost acest sentiment de fluiditate pe care l-am simțit fizic. Am simțit că puteam să-mi folosesc corpul în feluri în care altădată nu eram în stare. Și cred că am alunecat într-o mișcare fizică ce a început să reprezinte o parte importantă a personajului", a explicat Phoenix.





Joaquin a dezvăluit pentru Access Hollywood că nu a slăbit înfometându-se: "N-a fost doar un măr pe zi. Nu, am mâncat salată verde și fasole verde fiartă. E ceva ce am mai făcut înainte și am fost supravegheat de un doctor care s-a asigurat că sunt bine."



În septembrie, actorul a declarat pentru revista Total Film că a ținut un regim foarte dificil: "Era o dietă oribilă. În luna mai, am început să mănânc foarte sănătos. Adică doar salate, foarte puţin sos. Legume la abur. Apoi, exerciţii fizice. , a povestit Phoenix pentru revista Total Film. Actorul a mai spus că, la un moment dat, această dietă extremă l-a afectat psihic.



Regizorul Todd Phillips nu l-a ajutat, însă, deloc în chinuitorul proces de transformare fizică, ba dimpotrivă, lăsa mereu pungi cu covrigei sărați prin preajma lui: "Todd avea nenorociții ăia de covrigei pe care îi ador. Avea o grămadă de pungi în biroul lui! A fost foarte dificil", a povestit actorul.

Joaquin Phoenix s-a certat cu Robert De Niro



Pe lângă chinuitoarea metamorfoză fizică prin care a trecut a fost o provocare pentru Joaquin, ci și colaborarea cu Robert De Niro: cei doi s-au luat la ceartă în timpul filmărilor.



Todd Phillips a povestit pentru Vanity Fair că Phoenix și De Niro (76 de ani) au metode diferite de lucru și că aceștia au intrat în conflict. Regizorul în vârstă de 48 de ani a spus că Phoenix s-a enervat când i s-a spus că De Niro vrea să facă o ședință în care să citească împreună scenariul. "Bob (Robert De Niro, n.r.) m-a sunat mi-a zis: <<Spune-i că e actor și că trebuie să fie aici, aș vrea să aud tot filmul, ne strângem toți într-o sală și doar îl citim>>", a povestit Phillips.



"Eram între ciocan și nicovală, pentru că Joaquin zicea: <<Pe dracu, nici nu mă gândesc să merg la citirea scenariului>>, iar Bob zicea: <<Eu fac citirea înaintea să filmez, așa facem>>", a continuat regizorul.



Cum s-a încheiat "războiul"? Citirea scenariului s-a făcut la biroul lui De Niro din New York. Phoenix mormăia întruna, iar De Niro i-a zis că trebuie să vorbească între patru ochi. "El era în fața lui Bob și tot zicea <<Nu pot, trebuie să mă duc acasă>>, pentru că se simțea rău după citirea aia, nu i-a plăcut deloc", a spus regizorul.



De Niro și Phoenix au discutat bărbătește despre neînțelegerile lor, apoi Robert l-a asigurat pe regizor: "O să fie bine."





Ambii actori au declarat că discuția lor a fost scurtă: "Nu mi-a plăcut să vorbesc cu el pe platou. , a spus Phoenix.



De Niro a confirmat: "Personajul lui și al meu nu prea au multe în comun, nu trebuia să vorbim despre orice. Ne-am zis doar: <<Fă-ți treaba. Să ne purtăm precum personajele. E mai simplu și nu vorbim. N-avem niciun motiv pentru asta.>>"



În pofida răcelii dintre ei, Phoenix a avut numai cuvinte de laudă pentru De Niro, pe care l-a numit actorul său preferat. El a mărturisit că s-a inspirat pentru rolul său și din modul în care legendarul actor se pregătește atunci când joacă.

Tensiune în film, dar și pe platouri



Disputa cu De Niro nu a fost singurul moment tensionat din timpul filmărilor. Chiar dacă actorul a declarat iniţial că echipa şi actorii s-au simţit bine, Joaquin Phoenix a devenit vizbil agitat când scenele tensionate au fost arătate în timpul emisiunii televizate "Jimmy Kimmel Live!", la care participa.



În timpul unei scene, actorul părea foarte deranjat de felul cum este întrerupt de persoanele prezente pe platou şi a putut fi văzut cum scria ceva în timp ce era filmat. "Şopteşti în continuu, taci dracului, frate! Încerc să găsesc ceva real aici", a spus actorul. "Scuze, nu e mare lucru. Dar de fapt cam este. Ştiu că tu ai pornit chestia cu Cher, Larry. Crezi că e amuzant să faci mişto de mine? De parcă sunt o divă?", a continuat Phoenix.

La scurt timp, vizibil nervos, actorul s-a ridicat și a ieșit din cadrul camerei de filmat, putând fi auzit spunând "nu pot face asta".





Phoenix a părut jenat de clipul difuzat de Jimmy Kimmel, actorul încercând să-şi explice comportamentul. "Știi, uneori lucrurile devin tensionate pe platourile de filmare, mulţi oameni se află într-un spaţiu mic şi încerci din răsputeri să te agăţi de ceva. Aşa că te poţi enerva, dar această scenă ar fi trebuit să rămână privată", a spus el. Apoi, Phoenix şi-a cerut iertare pentru limbajul folosit.







Foto: Hepta