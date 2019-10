Gwen Stefani, o femeie incredibilă: Vedeta a împlinit 50 de ani, dar arată ca la 30

Cântăreața a împlinit joi 50 de ani și continuă să uimească cu frumusețea sa. Soțul i-a transmis un mesaj superb de ziua ei.

Deși pare imposibil, Gwen Stefani chiar are 50 de ani. 50, nu 30, cum ai putea crede când vezi cât de bine arată. Iar soțul său, Blake Sheton, mai tânăr cu șapte ani decât ea, e la fel de uimit. Joi, de ziua ei, acesta i-a tranmis un mesaj superb pe Twitter: "La mulți ani @gwenstefani!!!! Te iubesc foarte mult sună prostesc... Și posibil ilegal în statul California."

Happy Birthday @gwenstefani!!!! I love you so much it’s actually stupid... And possibly illegal in the state of California. — Blake Shelton (@blakeshelton) October 3, 2019





Gwen Stefani și Blake Sheton s-au cunoscut pe platoul de filmare al emisiunii "The Voice", în urmă cu patru ani. Ei lucrau împreună din 2014 și au așteptat șapte luni înainte de a-și face publică relația. Blake venea după despărțirea de Miranda Lambert, iar cântăreața era în divorț cu fostul soț, Gavin Rossdale.



De atunci, Gwen și Blake sunt fericiți împreună, deși provin din medii diferite. "N-am crezut nici în cele mai sălbatice visuri ale mele că, teoretic, un cowboy și o fată cântăreață din Anaheim pot fi împreună, dar a mers perfect și ne distrăm foarte mult. Ne simțim binecuvântați în acest moment din viața noastră", a declarat ea.



Vedeta are trei trei băieți - Kingston (13 ani), Zuma (10 ani) și Apollo (5 ani) - din mariajul anterior, iar implicarea lui Blake în creșterea lor contează enorm pentru Gwen Stefani. "Este un tată foarte bun, să știți. Mă ajută mult, uneori îi zic <<Trebuie să vii acasă, am nevoie de ajutor>>. , a declarat ea.



Cântăreața vorbește deseori în termeni elogioși despre soțul său. "Este băiatul meu de acasă. E partenerul meu. Este un om minunat din cap până în picioare şi mă simt recunoscătoare pentru asta. Îl laud în fiecare show! Mă inspiră atât de mult. Mi-a schimbat viaţa", a declarat ea în iulie, în emisiunea "Good Morning America".



La rândul lui, Blake Shelton este încântat de Gwen. Cântărețul de muzică country a mărturisit în emisiunea de televiziune "The Ellen DeGeneres Show" că este un mare norocos. "Nu pot să cred că este cu mine", a spus el.



După o pauză, Gwen și Blake lucrează din nou împreună la show-ul "The Voice".



Gwen Stefani a devenit celebră ca solistă a trupei No Doubt, în 1990, iar printre cele mai renumite piese ale sale se numără "Just a Girl" şi "Don't Speak".

Cel mai recent album solo al cântăreţei, al treilea, datează din 2016, "This Is What the Truth Feels Like". Cântăreaţa recompensată cu trei premii Grammy a vândut peste 30 de milioane de albume la nivel mondial.În perioada 2014 - 2017, vedeta a fost şi membru în juriul emisiunii concurs "The Voice", difuzată în Statele Unite ale Americii de postul NBC.În 2003, Stefani şi-a lansat propriul brand vestimentar, L.A.M.B., iar în 2005 şi-a extins activităţile din universul modei cu linia vestimentară Harajuku Lovers, inspirată din moda şi cultura japoneză.Foto: Hepta