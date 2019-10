Imaginile neputinței: Phil Collins, în scaunul cu rotile, la o zi după ce a căzut pe scenă

Cântărețul în vârstă de 68 de ani este aproape de nerecunoscut. El a fost filmat în timp ce era dus cu scaunul cu rotile la hotel, cu o zi înainte de a cădea pe scenă.

Deși nu se mai poate ridica din scaunul cu rotile, Phil Collins nu renunță la concertele pe care le susține cu mari eforturi. Durerile crunte de spate pe care le îndură nu-l pot împiedica, însă, să se despartă de scenă și de public.



Așa cum sugerează și numele turneului, "Still Not Dead Yet Live!" ("N-am murit încă!"), cântărețul nu renunță la muzică. Dar, din păcate, el este tot mai vulnerabil și sănătatea lui îi lasă tot mai puțină libertate de mișcare și de exprimare.



Duminică, Phil Collins a suferit o căzătură urâtă pe scena sălii Spectrum din Charlotte, Carolina de Nord (SUA). El s-a prăbușit pe spate cu scaunul cu rotile, în timp ce îl privea pe Nicholas, fiul său în vârstă de 18 ani, cum cânta la tobe în timpul unui recital solo.





În imaginile filmate se vede cum publicul începe să strige șocat de această întâmplare, iar câțiva membri ai staff-ului tehnic îi sar în ajutor.

Din fericire, Phil Collins nu a pățit nimic, iar show-ul a continuat.Sâmbătă, cu o zi înainte de incidentul de pe scenă, Phil Collins a fost fotografiat în timp ce sosea la hotel. Ajutat de șofer să coboare din mașină și să se așeze în scaunul cu rotile în care stătea, starul s-a folosit de un baston pentru a-și putea îndoi încet picioarele, în timp ce lua loc - un moment dificil pentru legendarul artist britanic și pentru milioanele de fani din întreaga lume.





Vineri, Phil Collins a fost văzut în Miami, sprijinindu-se într-un baston în timp ce pleca de la repetiții.

În ciuda deteriorării stării sale de sănătate după multiplele operații suferite la spate, cântărețul arăta mai bine și pare capabil să își ducă turneul la bun sfârșit. Deși țintuit aproape tot timpul în scaunul cu rotile, Collins încă reușește să facă un spectacol incredibil.