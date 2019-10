Demi Moore, o nouă dezvăluire: Cine este bărbatul care a violat-o când avea 15 ani

Vedeta în vârstă de 56 de ani a făcut public numele bărbatului care a violat-o după ce mama ei a vândut-o pentru 500 de dolari.

Dezvăluirile șocante pe care Demi Moore le-a făcut în cartea sa biografică nu se opresc în paginile volumului.



După ce a scris că a fost violată la 15 ani de un bărbat căruia mama sa i-a dat cheia casei și pe care acesta a plătit-o cu 500 de dolari, actrița a dezvăluit numele agresorului: Val Dumas, pe numele real Basil Doumas, născut în Grecia, proprietarul unui club foarte popular în adolescența actriței, La Cage Aux Folles. Bărbatul a murit în 1997, la vârsta de 68 de ani.



George Germanides, care a deținut restaurantul Mirabelle împreună cu Doumas, a declarat pentru Sun on Sunday: "Numele lui real era Basil și prenumele Val. A fost un partenerul meu din 1974. Avea o grămadă de bani. Am cumpărat restaurantul de la el după șapte ani."



Germanides a spus că n-are nici cea mai vagă idee dacă afirmațiile făcute de Demi Moore sunt reale.



Actrița a susținut că Doumas avea cam 48 de ani și era căsătorit și avea copii când a întâlnit-o, la sfârșitul anilor '70. Cei doi au luat o dată masa împreună la Mirebelle, dar curând Doumas a început să o caute la școală. Demi a povestit că apoi acesta a violat-o în casa ei.



Potrivit Daily Mail, se pare că ea nu a reclamat agresiunea la poliție.



Contactată de Sun on Sunday, fica lui Doumas a refuzat să comenteze afirmația vedetei.



Episodul violului, despre care Demi Moore a scris în cartea sa, "Inside Out", lansată marți, 24 septembrie, a atras atenția presei. Ea a povestit în emisiunea "Good Morning America" că a fost violată când avea 15 ani de un bărbat care a plătit-o cu 500 de dolari pe mama sa alcoolică.



Întrebată de gazda emisiunii dacă a crezut că a fost vândută de mama ei, Demi a spus: "În adâncul inimii mele, nu. Nu cred că a fost o tranzacție directă, dar i-a dat acces înăuntru și m-a pus în pericol."



Actrița a spus că nu crede că violul a fost cumpărat dinainte, ci mai degrabă făptașul i-a dat banii pe urmă mamei sale, pentru a nu depune plângere.

Sfârșitul copilăriei



Demi Moore s-a născut în New Mexico, dar tatăl a părăsit-o pe mama ei înainte de nașterea sa. Ea a fost crescută de mama ei și de mama celui de-al doilea soț al acesteia. Demi a crezut că Dan Guynes era tatăl ei natural până când, la vârsta de 13 ani, a descoperit certificatul de naștere.



Guynes era un agent de vânzări de spațiu pentru anunțuri de mică publicitate în ziar și mica familie se muta frecvent dintr-o localitate în alta. Și el și mama ei erau alcoolici, ba chiar Virginia a încercat în mai multe rânduri să se sinucidă. În cartea sa, Demi Moore povestește că odată i-a salvat viața mamei sale și atunci s-a terminat copilăria sa. "Îmi amintesc cum îmi foloseam degetele, degețelele unui copil, ca să scot pastilele din gura ei", a scris ea. Vedeta a scris că acela a fost sfârșitul copilăriei sale.

În adolescență, Virginia și Guynes nu mai trăiau împreună. Demi a plecat la Hollywood cu mama ei, iar acolo a avut loc violul. După numai un an de la această traumă, Demi și-a lansat cariera în lumea filmului.



Vedeta a vorbit în emisiunea TV și despre problemele din viața de adult. În 2012, ea a suferit un colaps, când a consumat la o petrecere un cocktail de droguri.

Greșelile care i-au distrus mariajul cu Ashton Kutcher



, s-a destăinuit actrița.

În cartea sa, Demi Moore mai povestește că a cedat după 20 de ani în care nu mai consumase alcool când fostul soț, Ashton Kutcher, i-a zis că el nu crede în alcoolism și a presat-o să facă sex în trei. Vedeta susține că a cedat de dragul lui, fiindcă voia să-l facă să se distreze pe soțul ei mult mai tânăr, dar a fost o greșeală.





Moore a mai scris că Ashton a înșelat-o de două ori și că a pierdut o sarcină după ce ei au încercat să devină părinți.



Demi Moore s-a căsătorit cu Ashton Kutcher în 2005, când ea avea 42 de ani iar el - 27. Cei doi s-au despărţit în noiembrie 2011, punând capăt unei căsnicii care a durat şase ani, după ce o femeie din San Diego a dezvăluit în presă faptul că a avut o aventură cu Kutcher. Divorţul lor a fost finalizat în 2013.



Devastată de acest episod, actrița și-a regăsit cu greu echilibrul interior, dar nu a mai început o relaţie.



Pe lângă acuzațiile fățișe la adresa ultimului ei soț, Ashton Kutcher, actrița americană face dezvăluiri spumoase despre primul mariaj cu bărbatul al cărui nume îl poartă și astăzi, muzicianul Freddy Moore.



Demi Moore avea doar 18 ani când s-a măritat prima oară. Ea a fost căsătorită cu Freddy din 1980 până în 1985, iar mariajul lor nu a început sub cele mai bune auspicii.

De ce și-a înșelat primul soț chiar înainte de noaptea nunții



Actrița povestește în cartea sa că l-a înșelat pe Freddy înaintea nunții: "În noaptea de dinaintea nunții, în loc să stau acasă și să mă pregătesc, l-am sunat pe un tip pe care-l cunoscusem la o filmare. , scrie ea, într-un fragment publicat de People.



Demi Moore explică în carte că nunta venea într-un moment dificil, după ce tatăl său adoptiv, Danny Guynes, s-a sinucis în 1980.



"N-am putut să mă împac cu ideea că mă măritam ca să scap de jelirea morții tatălui meu (...) Nu puteam să scap de căsnicia asta, dar puteam să o sabotez", a scris vedeta.



Moore avea 16 ani când l-a cunoscut pe Freddy, care atunci era însurat cu prima lui soție, Lucy. "Eram o adolescentă care nu crescuse cu vreo urmă de respect pentru instituția căsătoriei. Și am dat buzna în viața lui Freddie fără să-mi pese prea mult, îmi pare rău să o spun, de soția lui", a mărturisit actrița.



După divorțul de Moore, Demi a format unul dintre cele mai frumoase cupluri de la Hollywood cu Bruce Willis, cu care a fost căsătorită între 1987 și 2000 și cu care are trei fiice: Rumer (31 de ani), Scout (28 de ani) și Tallulah Belle (25 de ani).





