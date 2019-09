Cum a încercat Demi Moore să-și saboteze prima casnicie: Și-a înșelat soțul înaintea nunții

Actrița în vârstă de 56 de ani dezvăluie în cartea sa biografică că și-a înșelat primul soț. Ea poartă și acum numele lui.

Așa cum a promis, "Inside Out", volumul biografic pe care Demi Moore l-a lansat în această săptămână, conține multe dezvăluiri explozice. Pe lângă acuzațiile fățișe la adresa ultimului ei soț, Ashton Kutcher, actrița americană face dezvăluiri spumoase despre primul mariaj cu bărbatul al cărui nume îl poartă și astăzi, muzicianul Freddy Moore.



Demi Moore avea doar 18 ani când s-a măritat prima oară. Ea a fost căsătorită cu Freddy din 1980 până în 1985, iar mariajul lor nu a început sub cele mai bune auspicii.



Actrița povestește în cartea sa că l-a înșelat pe Freddy înaintea nunții: "În noaptea de dinaintea nunții, în loc să stau acasă și să mă pregătesc, l-am sunat pe un tip pe care-l cunoscusem la o filmare. Am plecat de la petrecerea burlăcițelor și m-am dus la apartamentul lui. De ce am făcut asta? De nu m-am dus să-l văd pe bărbatul cu care urma sa jur că îmi voi petrece restul vieții și să-i spun că am îndoieli?", scrie ea, într-un fragment publicat de People.





Demi Moore explică în carte că nunta venea într-un moment dificil, după ce tatăl său adoptiv, Danny Guynes, s-a sinucis în 1980.

, scrie vedeta. Moore avea 16 ani când l-a cunoscut pe Freddy, care atunci era însurat cu prima lui soție, Lucy., mărturisește actrița. După divorțul de Moore, Demi a format unul dintre cele mai frumoase cupluri de la Hollywood cu Bruce Willis, cu care a fost căsătorită între 1987 și 2000 și cu care are trei fiice: Rumer (31 de ani), Scout (28 de ani) și Tallulah Belle (25 de ani). Actrița s-a căsătorit în 2005 cu Ashton Kutcher, cei doi divorțând în 2013.