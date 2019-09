Nuntă în inima deșertului: DJ Tiësto s-a căsătorit cu modelul Annika Backes - FOTO

DJ-ul olandez Tiësto s-a căsătorit cu modelul Annika Backes, după patru ani de relaţie. Ceremonia a avut loc în prezența a 80 de invitaţi, la hotelul de lux Amangiri, din statul american Utah.

Celebrul DJ olandez în vârstă de 50 de ani, al cărui nume real este Tijs Michiel Verwest, s-a căsătorit sâmbătă cu iubita lui, Annika (23 de ani), într-o ceremonie luminată de soarele deșertului.Cu o avere estimată la 136 de milioane de euro și considerat al șaselea cel mai bine plătit DJ din lume, Tiësto a închiriat hotelul futurist Amangiri pentru ceremonia la care au participat 80 de invitați., a declarat Annika Backes.Potrivit Vogue , nunta a avut loc în grădina hotelului, în decorul splendid conturat de roci și de dunele de nisip din împrejurimi. Cununia a avut loc sub un arc din sticlă decorat cu flori care reflecta deșertul.Rochiile miresei au fost create de Oscar de la Renta și Berta., a dezvăluit Annika pentru Vogue.Mirele a optat pentru un costum semnat de Tom Ford care îi dădea aerul personajului său preferat, James Bond., a spus Tiësto.Piscinele au fost decorate cu lumănări plutitoare, iar la petrecere invitații au stat așezați la două mese negre lungi, acoperite cu șifon alb.Petrecerea a avut loc în același loc în care a fost oficiată cununia, dar zona fiind tranformată rapid într-un club de noapte, unde DJ Coleman a interpretat o piesă compusă special pentru această ocazie și pe care le-a dedicat-o mirilor, intitulată "A Million Years"., a declarat Tiësto pentru Vogue.Totodată, Tiësto i-a făcut o surpriză soției sale, compunând o piesă special pentru nunta lor., a mărturisit Annika.Noaptea a fost luminată de bunădispoziția nuntașilor care au dansat sub luminile spectaculoase ale focurilor de artificii.DJ Tiësto și modelul Annika Backes s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni, în februarie 2015, în restaurantul Catch din New York.Muzicianul olandez a cerut-o de soție pe iubita lui anul trecut, de Ziua Independenței, pe o plajă din Maldive.Foto: Daily Mail