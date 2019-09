Phyt’s France s-a lansat oficial in Romania. Fitocosmetica Bioactiva la nivel profesional, tratamente SPA si Make-up , 100% Organice

Lansarea Brandului 100% Organic Phyt’s France in Romania a avut loc ieri, in cadrul unui eveniment gazduit de Chefs Experience. Phyt’s inseamna frumusete organica, cu ingrediente extrase din natura, inseamna fitocosmetica bioactiva, tratamente profesionale si solutii pentru problemele tenului, indiferent de varsta, inseamna make-up organic si tratamente SPA .



In prezenta a numeroase vedete, reprezentanti ai presei de specialitate si bloggeri, reprezentati ai brandului si colaboratori, Phyt’s France in Romania a lansat in premiera o gama nou dezvoltata de catre laboratoarele Phyt’s din Franta. Un tratament profesional ANTIPOLUARE “REVIDERM My Natural Anti-Pollution Protection” si gama pentru ingrijire acasa ce corespunde acestuia. Printre vedetele prezente la eveniment s-au numarat: Teo Trandafir, Majda, Maria Andrei, Cristina Cioran, Roxana Blagu, Giulia, Adina Buzatu, Ela Craciun, Patrizzia Paglieri, Marina Dina.



Tot in cadrul evenimentului a fost anuntata oficial si Geanina Ilies, Brand Ambassador Phyt’s Romania, iubitoare de produse organice, foarte atenta atunci cand vine vorba despre achizitii ecosustenabile si promotoare a ingredientelor 100% extrase din natura, care rasfata tenul si corpul in cel mai eficient mod posibil. Dupa 30 de zile de teste pe „propria piele”, Geanina s-a declarat indragostita de brandul Phyt’s. “Pentru ca sunt o iubitoare de natura si produse organice am acceptat sa ma alatur comunitatii Phyt’s Romania. Ca Brand Ambasador imi doresc sa va impartasesc adevarata frumusete fitocosmetica “naturala”, ce ofera rezultate imediate, abordarea fiind una holistica si nontoxica 100%. Dupa 30 de zile de teste pe “propia piele”, ma declar indragostita de brandul Phyt’s, asa ca iata-ma la inceputul unei colaborari deosebite.”, a declarat Geanina Ilies.



Povestea brandului incepe în 1972 cand biologul și naturopatul Jean Paul Llopart și-a unit fortele cu cosmeticianul Rosanne Verlé pentru a crea Phytal, o marca naturala de frumusete organica destinata cosmeticii. Ei au pus bazele Naturo-Esthetique®, iar de-a lungul anilor, au dezvoltat produse și metode inovatoare și eficiente (tratamente profesionale ambalate în formă de fiole, Gommage Contact + Prelude 108 anti-imbatranire etc.) fara conservanti sintetici. Devenind apoi parte integrata in Laboratoires Jérodia, in 2004, marca a preluat un nou nou nume, Phyt’s.





Astazi, prioritatea companiei Phyt’s ramane sa ofere produse cosmetice organice, certificate COSMEBIO, bazate pe ingrediente de origine 100% naturala, precum și proceduri specifice bazate pe know-how si eficacitate tehnica care raspund tuturor nevoilor din industrie. Toate produsele cosmetice Phyt’s au fost dezvoltate pentru a asigura clientilor cea mai inalta calitate si cel mai inalt nivel de siguranta, respectand in acelasi timp biodiversitatea si comunitatile.



Povestea Phyt’s France in România



Aurelia Dumitru inginer chimist, o veritabila iubitoare de natura, de ingrediente active organice si foarte atentă la detalii atunci cand vine vorba despre compozitia produselor pentru frumusetea organica si pentru grija fata de ecosistemul in care traim , se afla in spatele companiei Global Wellness System. Orientata catre produse profesionale Certificate Organic aprobate si testate de catre cele mai recunoscute organisme de certificare . Phyt’s este „parte” din pasiunea Aureliei, asta pentru ca ea a reusit să gasească variantele organice de infrumusetare pentru fiecare serviciu in parte, abordand grija fata de par si ten in cel mai nontoxic mod posibil. Sub umbrela Global Wellness System, veti gasi o serie de branduri pentru ingrijirea organica atat a pielii, a tenului , cat si a parului sau a unghiilor, acestea oferind o alternativa nontoxica a frumusetii la nivel profesional.



“Phyt’s France este un concept holistic de ingrijire organica, o fitocosmetica bioactiva 100% naturala si “zero” conservanti , certificata organic cu Cosmebio si Qualite France , cu care imi doresc sa ajung la toate femeile care au inteles ca dincolo de orice produs, trebuie sa punem accent pe ingredientele acestuia, care, sigur ca sunt absorbite in piele si transportate in tot organismul. Atunci cand ele provin din natura, cand tratamentele contin 100% extracte naturale si uleiuri esentiale, uitam de orice grija si ne lasam prada rasfatului. Fiecare ritual este unic, fiecare tratament are miscari de masaj facial diferite,drenaj limfo-energetic iar naturo-esteticienii Phyt’s sunt adevarati maestrii cand vine vorba despre tehnici de tratament facial. Ingrijim tenul, bratele , decolteul, toate in acelasi ritual. Ne place sa spunem ca brandul Phyt’s ofera ingrijire globala si poate trata orice problema de ten cu care noi, femeile, ne confruntam de-a lungul vietii”, a declarat Aurelia Dumitru.



Gama “REVIDERM My Natural Anti-Pollution Protection”



Poluarea este problema cu care omenirea se lupta din ce in ce mai mult. Stilul de viata modern (mase plastice, poluare, tehnologie, fast food) este responsabil pentru diversele afectiuni ale pielii si pentru imbatranirea prematura. Poluarea este degradarea mediului prin eliberarea de materiale care nu sunt prezente in mod natural in aer,apa sau sol. Consecinta este ca intreg ecosistemul este astfel perturbat, iar unele specii de plante sau animale pot chiar sa migreze sau sa dispara definitiv. Phyt's se alatura luptei impotriva poluarii, foloseste produse 100% organice, materiale biodegradabile si acorda atentie naturii, intrucat ea este cea care ne furnizeaza furmusetea 100% naturala pe care brandul o promoveaza.



Laboratoarele Phyt’s France cerceteaza continuu astfel de probleme, astfel incat au dezolvat o noua gama de produse 100% organice, cu ingrediente active pregatite sa protejeze tenul de poluarea cu care ne intalnim la fiecare pas.



De ce este atat de periculoasa POLUAREA?

- Deoarece unele particule sunt de 20 de ori mai mici decât porii pielii, diferiții poluanți afectează epiderma și contribuie la perturbarea echilibrului sau;

- Anumite particule poluante din aer pot duce la afectiuni ale pielii precum alergii sau sensibilitate extrema (piele iritata si reactiva sau inflamatii);

- Monoxidul de carbon asfixiază celulele, care nu vor putea functiona fara oxigen.

Pielea este asadar mai sensibila si predispusa la iritatii, metabolismul incetinit iar tenul imbatraneste prematur.- Exista o legatura stransa intre poluare si riduri, iar acest fapt este foarte bine cunoscut inca din studiile anului 2010. Poluarea este responsabila in mare parte de ridurile cu care ne confruntam si chiar pentru petele pigmentare. 80% din imbatranirea pielii poate fi pus pe seama poluarii.



Cu ce ingrediente surprinde aceasta noua gama?



ALGE BRUNE (Oligozaharida marina) - Rol antipoluare. In urma testelor in-vitro acestea protejeaza celulele pielii atunci cand ne expunem fumului de tigara si reprezinta un puternic antioxidant. In testele ex-vitro acestea s-au dovedit a fi excelente pentru a usura curatarea pielii seara si pentru a proteja pielea impotriva particulelor fine PM2.5

EXTRACT DE ALGE BRUNE - Stimuleaza intens regenerarea celulara si creste sinteza de ATP

EXTRACT DIN GERMENI DE OREZ, OREZ ALB, OREZ ROSU- Un ingredient antipoluare si antioxidant care creeaza o bariera invizibila de protejare la nivelul pielii. Blocheaza particulele poluante, imbunatateste sistemul imunitar al celulelor si are actiune in a preveni hiperpigmentarea

EXTRACT DE PIPER ROZ - Activeaza microcirculatia la nivelul pielii

EXTRACT DE PLANCTON- Stimuleaza regenerarea celulara si creste nivelul de acid hialuronic

Toate aceste ingrediente vin concentrate in fiole de sticla de unica folosinta, sub forma unui tratament profesional realizat in salon de catre naturo-esteticianul Phyt’s. Este un tratament nu doar anti-poluare ci si revitalizant, ce aduce o gura de oxigen celulelor si le ajuta sa se protejeze impotriva factorilor daunatori. Obiective tratament: Oxigeneaza, Regenereaza, Revitalizeaza, Protejeaza celulele pielii impotriva factorilor de poluare. Cui se adreseaza? Oricarei femei al carei ten este zilnic expus poluarii, este stresat si matifiat, lipsit de stralucire si vitalitate. Durata- 45 min. Recomandarea naturo-esteticianului este ca tratamentul se realizeze timp de 6 saptamani (1 data / saptamana), dupa care mentinere 1 data pe luna.



“REVIDERM My Natural Anti-Pollution Protection”- Ingrijire Pentru Acasa -



Fiecare tratament profesional Phyt’s vine cu o gama intreaga de produse cu care este recomandat sa continuam ingrijirea acasa. Sunt concentrate in ingrediente active, sunt 100% organice si raspund nevoilor tenului in functie de problemele noastre specifice. Gama “REVIDERM My Natural Anti-Pollution Protection” surprinde cu 5 astfel de produse.



Pasul 1 – CURATAREA cu “Gelée Nettoyante Anti-Pollution” - Primul gest in ingrijirea zilnica este demachierea, iar produsul 100% organic este Gelée Nettoyante Anti-Pollution. Curata rapid si in profunzime pielea, indeparteaza complet make-up-ul chiar si pe cel rezistent la apa, elibereaza porii de particulele poluante si permite tenului sa respire. Ingrediente: Oligozaharid marin: anti-poluare, anti-radicali liberi; Uleiul de floarea soarelui si glicerina: mentin hidratarea pielii; Vitamina E de origine vegetala: antioxidant, anti-imbatranire.



Pasul 2 – Boost de energie pentru ten cu “Concentree Anti-Pollution” - Un Energy Booster fabulous, special destinat tenului expus la poluare, deshidratat, uscat si stresat.

Ofera oxigenare profunda in timp ce hidrateaza si hraneste. O gura de aer proaspat pentru tenul tau! Este un produs cu textura usoara ce va fi aplicat pe pielea proaspat demachiata. Ingrediente: Oligozaharid marin: anti-poluare, anti-radicali liberi; Aloe Vera: hidratare; Extract de alge brune: crește oxigenarea si sinteza energiei celulare; Extractul de plancton: stimuleaza reînnoirea celulelor; Uleiuri de Avocado, Floarea Soarelui si Măslin: pastreaza umiditatea/hidratarea pielii; Vitamina E si extract de frunze de rozmarin: antioxidant; Clorofila de origine naturala: stimuleaza oxigenarea.Pasul 3 – Hidratare si Oxigenare cu “Crème Anti-Pollution” - Este o crema formulata special pentru a proteja pielea impotriva stresului oxidativ, poluare, tutun, UV etc. Un produs revitalizant si extrem de protectiv, care reuseste sa construiasca o bariera invizibila de protectie pe suprafata pielii. Are o textura mai cremoasa comparativ cu Concentree si este recomandata oricarui tip de ten obosit si lipsit de vitalitate. Ingrediente: Aloe Vera: hidratare; Oligozaharid marin: anti-poluare, anti-radicali liberi; Ulei de Alune: pastreaza hidratarea pielii; Vitamina E Vegetala si extract de Rozmarin: antioxidant; Clorofila Vegetala: bost de energie si oxigen la nivel celular; Extract de Piper Roz: activeaza microcirculatia; Extract de Alge Brune: creste nivelul de oxigenare la nivelul celulelor si sinteza de energie.

Pasul 4 – Regenerarea celulelor in timpul noptii cu “Serum Anti-Pollution” - Serum Anti-pollution este produsul din noua gama Phyt's special destinat ingrijirii de noapte a tenului. Protejeaza celulele de radicalii liberi, reduce deteriorarea lor, oxigeneaza si hraneste. Dimineata tenul este radiant, curat si reparat. Ingrediente: Extract de orez: anti-poluare; Ulei de cânepă: bogat în vitamina E, clorofila si acizi grasi, participă la regenerarea celulelor; Ulei de floarea soarelui: pastrează hidratarea pielii; Ulei de germeni de grau: eficient împotriva efectelor de îmbatranire a pielii si pierderea elasticitatii; Uleiul esențial de salvie: tonifiere; Ulei esențial de chiparos: tonifiant, antioxidant; Vitamina E de origine vegetală: antioxidant, anti-imbatranire.



Pasul 5 – Masca Oxigenanta – “Masque Flash Anti-Pollution”- un produs recomandat pentru tenul stresat, devitalizat si expus factorilor de poluare agresivi. Ingredientele active din aceasta masca reusesc sa purifice in profunzime tenul, sa elimine impuritatile si sa ofere astfel luminozitate si suplete. Ingrediente: Aloe Vera: hidratare; Oligozaharid marin: anti-poluare, anti-radicali liberi; Extract de Macris: foarte bogat in Vit A, C si E, precum si numeroase minerale; Vitamina E si extract de Rozmarin: antioxidant;Clorofila Vegetala: boost de energie si oxigen la nivel celular.



Mai multe detalii despre Phyt’s Romania pe www.phytsromania.ro