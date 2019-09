Cum i-a furat Tom Cruise copiii lui Nicole Kidman: Îndoctrinarea cu preceptele scientologilor i-a înstrăinat complet

Vedeta susține că ambii copii adoptați în timpul mariajului cu Tom Cruise au pus scientologia mai presus de ea, dar speră ca ruptura lor să poată fi vindecată.

Au trecut prea mulți ani așa, departe unii de alții, pentru ca lucrurile să fie ușor de rezolvat. E nevoie de timp, de mult timp, și de dorința tuturor de a se îndrepta unii către ceilalți, de a vorbi și de a găsi înțelegere. Acum încă sunt ca niște străini care nu s-au mai văzut de mult timp și trebuie să treacă peste zidurile nevăzute pe care le-au ridicat între ei. Nu are cum să fie ușor, poate chiar e imposibil, dar Nicole încă mai speră că se poate împăca cu copiii ei.Connor, acum în vârstă de 24 de ani, și sora lui, Isabella (26 de ani), au ales să se dedice cu totul credinței pe care le-a insuflat-o tatăl lor, Tom Cruise, iar religia scientologică i-a înstrăinat complet. Ca și cum ea n-ar fi mama lor, ca și cum n-au avut vreodată o mamă.Pentru Nicole pare o misiune imposibilă: potrivit unor foști adepți ai cultului, membrilor acestei biserici li se interzice să aibă legături apropiate cu persoane din afara comunității, iar cei care încalcă regulile foarte stricte sunt aspru pedepsiți. Kidman s-a văzut, așadar, nevoită să asiste neputincioasă, de la distanță, la transformarea copiilor ei în adulți. De altfel, ea nu a fost invitată la nunta Isabellei, în 2015, deși se afla la Londra când fiica sa s-a căsătorit.Potrivit Daily Mail , Nicole Kidman încearcă să reia legătura cu copiii și să vindece ruptura dintre ea și aceștia. Și se poate agăța de un semn bun - faptul că Isabella și-a denumit linia de modă Bella Kidman Cruise.Actrița australiană i-a adoptat pe Connor și Isabella în timpul căsniciei cu Tom Cruise. Cele două staruri au divorțat în 2001, iar Tom Cruise a obținut custodia copiilor. Aceștia au ales atunci să rămână cu tatăl lor, iar el i-a crescut în spiritul Bisericii Scientologice.Presa a scris că relația actriței cu copiii ei a fost atât de încordată în trecut, încât participarea sa la nunta lui Connor cu logodnica lui, Silvia, ar fi fost interzisă. Denumită "Prințesa scientologiei", Silvia este lidera aripii italiene a cultului., a declarat în martie o sursă citată de Radar Online.Fost DJ și actualmente investitor în domeniul pescuitului oceanic de adâncime, Connor Cruise îi calcă pe urme tatălui său în cultul scientologic. Sursa citată a mai spus că acesta nu va ieși niciodată din cuvântul lui Tom.În aceste condiții, Nicole Kidman s-a mărginit să rămână deoparte, asigurându-și copiii de sprijinul ei, orice ar fi.Surse din anturajul actriței australiene au declarat că ea a dat vina pe Biserica Scientologică pentru destrămarea mariajului cu Cruise şi deteriorarea relaţiei cu cei doi copii.Ipoteza a fost susţinută de refuzul repetat al vedetei de a vorbi despre scientologie şi despre familia sa, dar şi de absenţa de la evenimentele importante din vieţile celor doi copii adoptaţi.În 2015, documentarul exploziv "Going Clear: Scientology and the Prison of Belief", regizat de Alex Gibney, a susținut că această religie controversată a provocat o ruptură între Nicole Kidman și copiii ei.Într-o referire foarte rară la acest subiect, Kidman a vorbit în noiembrie despre copiii adoptivi:, a spus actrița în vârstă de 51 de ani pentru revista australiană WHO , a adăugat ea.Într-un interviu anterior pentru Vogue, Kidman a precizat că a ales să nu vorbească public despre scientologie:, a declarat ea pentru revista Red Nicole Kidman mai are două fiice - Sunday (10 ani) și Faith (8 ani), cu soțul ei, Keith Urban, cu care s-a căsătorit în 2006.Tom mai are o fiică, Suri (12 ani), din căsnicia cu actrița Katie Holmes.Tom Cruise (57 de ani ) este membru al Bisericii Scientologice din 1990, iar prietenia lui cu liderul David Miscavige este de notorietate. Potrivit relatărilor din interiorul cultului, actorul e considerat o "zeitate" în această organizație, iar membrii de la nivelurile inferioare sunt îndemnați să cumpere bilete la filmele lui și să le urmărească de mai multe ori pentru a contribui la creșterea încasărilor acestor producții.Cultul scientologic, din care mai face parte şi actorul John Travolta, este considerat o sectă în mai multe ţări europene, unde a făcut şi subiectul unor condamnări judiciare.Cultul scientologic a fost fondat în Statele Unite ale Americii, în 1954, de scriitorul de literatură SF Lafayette Ron Hubbard (1911 - 1986), care a pretins că oamenii poartă în ei urme ale unei vechi civilizaţii extraterestre.Scientologia a obţinut avantaje fiscale rezervate cultelor religioase. De altfel, cultul are statut de întreprindere comercială.Biserica Scientologică are milioane de adepţi pe care preferă să-i recruteze din cercurile sociale influente, iar adepţii trebuie să doneze sume mari de bani pentru a urma cursurile scientologice.Foto: Hepta