Designerul Nicoleta Negură a cucerit italienii cu o creație din mătase și organza!

În perioada 17-23 septembrie toate numele mari din moda mondială au fost prezente la Milano Fashion Week. Fendi, Prada, Versace, GUCCI, Moschino au fost doar câteva dintre brandurile care şi-au prezentat noile colecţii primăvară-vară 2020 și au electrizat scena cu ținutele lor. Și de la noi au fost prezente două nume importante care au luat pulsul prestigiosului eveniment de fashion. Iulia Albu a strălucit într-o ținută personalizată și accesorizata în stilul ei inconfundabil.



Nici designerul Nicoleta Negură nu a ratat acest festival al modei. Creatoarea originară din Piatra Neamț, care de-a lungul timpului a creat ținute pentru mai multe vedete autohtone, a participat cu o rochie specială purtată de fashion blogger-ul Diana Toma şi realizată din organza de mătase naturală şi ţesută cu flori de bumbac. Apariţia Dianei a fost extrem de apreciată, iar fotografii s-au înghesuit să imortalizeze creaţia. Se poate spune că Nicoleta Negură i-a cucerit pe italieni cu această rochie deosebită.

„Mă bucur când munca mea este apreciată şi peste hotare. Am participat cu ținutele mele la unul dintre cele mai importante evenimente din moda internatională- Milano Fashion Week- unde cei mai influenți designeri își prezinta colecțiile și trasează tendințele pentru sezonul de primăvară-vară 2020. Eu personal nu am fost prezentă, însă am fost reprezentată de două persoane cu impact mare în mediile de socializare, este vorba despre Codrina Apostolși Diana Toma cărora le mulțumesc! Apariția lor a "blocat" obiectivele aparatelor de fotografiat, iar presa de specialitate deja a consemnat acest moment.