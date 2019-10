Victoria’s Secret s-a deschis in Bucuresti in Băneasa Shopping City

Victoria’s Secret (VS), brandul de lenjerie de renume mondial, făcut celebru prin evenimentele de modă iconice și Supermodele precum Candice Swanepoel, Barbara Palvin, Taylor Hill și Sara Sampaio a deschis primul magazin de lenjerie în București, România, în data de12 octombrie, în parteneriat cu Alshaya Group. Cu aproape patru decenii experiență în design și ingeniozitate în materie de sutiene, Victoria’s Secret oferă o gamă largă de produse cu accent pe potrivirea sutienului, modă și confort pentru femeia de astăzi.Magazinul oferă o gamă largă de sutiene marcă proprie, chiloți și îmbrăcăminte de dormit. Toate colecțiile frumoase și feminine de lenjerie pentru care marca Victoria's Secret este renumită sunt disponibile, inclusiv Luxe Lingerie, Very Sexy, Modern Romantic, Dream Angels, Luxe Essentials, Lounge și Casual. Marca oferă 39 de mărimi de sutien, de la 30A la 40DDD, cu diferite niveluri de întărire - neîntărite, ușor - întărite și push-up. Liniile complete de parfumuri populare, cum ar fi Victoria’s Secret Bombshell, Victoria’s Secret Tease și Victoria’s Secret Love sunt disponibile, împreună cu ape de parfum Body Mists și produsele de înfrumusețare PINK ale Victoria’s Secret. Magazinul prezintă, de asemenea, Victoria’s Secret Pink— o colecție de sutiene, chiloți, îmbrăcăminte de casă și produse de frumusețe inspirate și concentrate pe femei sub treizeci de ani.Experții specializați în Potrivire Sutien sunt pregătiți pentru a ajuta clientele să își găsească produsul care să li se potrivească perfect printr-o experiență personalizată unu-la-unu.Experții vor oferi femeilor informații prețioase despre sutienul perfect pentru ele și un card personalizat Bra Fit, unde se menționează preferințele de cumpărături în magazin, în ceea ce privește mărimea și stilul. Victoria’s Secret se mândrește cu cea mai mare echipă de experți specializați în Potrivire Sutien, care asigură articole potrivite pentru peste 100 de milioane de femei în fiecare an în întreaga lume. Măsurătorile de potrivire sutien sunt gratuite și nu este necesară programare.Designul magazinului duce strălucirea și rafinamentul la un nivel cu totul nou. Fațada prezintă o abordare modernă, cu o intrare în magazin atrăgătoare, de culoare roz, iluminată, în timp ce interiorul reproduce detalii spectaculoase, inspirate de lenjerie.Partea din față a magazinului este întunecată și dramatică, cu o galerie de imagini atemporale în alb-negru cu Supermodele. Partea laterală a magazinului se transformă într-o zonă strălucitoare, jucăușă, care conduce într-o zonă plină de energie a magazinului, gen depozit, dedicată în întregime sectorului PINK al Victoria’s Secret.Cabinele de probă luxoase cu design unic ale magazinului dispun de iluminat specializat și finisaje originale pentru a îmbunătăți experiența personalizată a clientelor în probarea sutienului. Victoria’s Secret oferă, de asemenea, și un raion sofisticat de Înfrumusețare, cu testare a parfumurilor marcă proprie.