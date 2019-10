Girls Night Out- “frumusetea sta in detalii”

Cum te imbraci ca sa arati bine si sa te simti bine?, a fost intrebarea serii in cadrul evenimentului GIRLS NIGHT OUT, organizat de INGA VALERIE, AMAZING Jewelry si LAURA OLARU. Modul in care ne imbracam și accesoriile pe care le purtam reflecta stilul de viata si personalitatea noastra. Trebuie sa avem curajul sa experimentam pentru ca imaginea noastră sa capete un contur propriu.Unice si originale, creatiile Inga Valerie ofera incredere si personalitate oricarei femei care-si doreste sa iasa din tipare. Designerul a stat de vorba cu fiecare femeie si i-a oferit increderea de a purta hainele intr-un stil aparte, altfel. Magazinul Inga Valerie din Blv. Unirii nr 20 a fost cadrul perfect pentru o seara dedicata stilului si modei. Accesoriile bine alese pot duce o tinuta la un cu totul alt nivel si pentru ca “frumusetea sta in detalii” brandul danez de bijuterii si ceasuri Amazing alaturi de Laura Olaru, designerul din spatele brandului de genti si pantofi cu acelasi nume, au completat tinutele Inga Valerie cu cele mai cool accesorii.GIRLS NIGHT OUT a fost un eveniment pentru femeile care nu intorc capul dupa orice schimbare de trend ci adapteaza moda stilului lor personal si lucrurilor care le motiveaza.Inga Valerie, Laura Olaru si Amazing au creat o seara dedicata femeii care este dispusa sa depaseasca orice obstacol pentru a avea succes, o femeie Amazing care stie ce vrea si nu e dispusa sa se comporte dupa bunul plac al celor din jur sau dupa canoanele societatii. Seria de evenimente GIRLS NIGHT OUT va continua in luna noiembrie in magazinul Amazing Jewelry din Bucuresti Mall – Tema evenimentului va fi “Truth or Dare” unde experti in styling personal ne vor ajuta sa schitam o garderoba care ne poate descrie de la o singura privire.