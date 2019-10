Peste 1500 de persoane au participat în Oradea la cea mai mare oră de Kangoo Jumps din Istorie

Kinga Sebestyen, cea care a făcut celebru fenomenul Kangoo Jumps în toată lumea, a reușit o performanță extraordinară duminică, 13 octombrie, în Oradea. Peste 1500 de persoane, din întreaga țară și de peste hotare, s-au înscris și au participat la cea mai mare oră de Kangoo Jumps din istorie, un proiect inițiat de Kinga Sebestyen, menit să fie omologat de reprezentanții Cărții Recordurilor. Cele peste 1500 de persoane au urcat pe ghetele rebound pentru recuperare medicală, specifice Kangoo Jumps, și au făcut mișcare, neîntrerupt, timp de 30 de minute, pe muzică antrenantă, în Piața Unirii din Oradea, ghidați de pe scenă de Kinga Sebestyen. Mulți dintre aceștia au făcut Kangoo Jumps pentru prima dată.Participanții au purtat tricouri albastre, galbene și roșii, recreînd astfel, în ansamblu, tricolorul României. În Piața Unirii din Oradea au fost prezenți și reprezentanții Guinness Book Of World Records pentru a verifica manifestarea și a omologa recordul mondial. A fost necesar ca cel puțin 1300 de persoane să se înscrie și să participe la eveniment pentru a doborî recordul inițial deținut de Germania. În mod cu totul surprinzător, cererea de participare în România a fost peste așteptări. Mai mult de 1700 de persoane erau deja înscrise în aplicația de mobil JumpClass, iar peste 1500 așteptau în Piața Unirii, în dimineața de 13 octombrie, să participe la ora de Kangoo Jumps.Cererea de participare a fost și mai mare din partea celor care nu au descărcat aplicația, dar și-au manifestat dorința de a face Kangoo Jumps prin mesaje primite pe mail sau pe pagina de socializare. Regulamentul prevedea însă că doar cei înscriși în aplicația de mobil puteau să se alăture evenimentului. “Kangoo Jumps este sportul sănătății și al fericirii! Sunt atât de mulți oameni în România și peste hotare care iubesc acest sport și îl practică cu cea mai mare bucurie! Ghetele autentice Kangoo Jumps au fost create în scop de recuperare medicală, astfel că nu doar că protejează articulațiile și coloana la sărituri, dar lucrează musculatura per ansamblu și ard grăsimea mult mai repede decât în cazul altor sporturi. În ultimele șase luni am demonstrat, de altfel, beneficiile extraordinare ale acestui sport asupra sănătății a 80 de persoane cu diverse afecțiuni, prin studiul medical KAPO – Sănătate pe ghete. Kangoo Jumps făcut corect, cu instructori acreditați și ghete originale, aduce beneficii indiscutabile asupra sănătății și a siluetei.În plus, spre deosebire de alte sporturi, îl practici cu bucurie și plăcere de fiecare dată. Nu e niciodată o corvoadă. Au dovedit-o și cei peste 1500 de oameni, de diverse vârste, copii și bătrâni deopotrivă, care au fost în Piata Unirii din Oradea duminică și au sărit și au urmat coregrafia noastră timp de cel puțin 30 de minute, fără oprire. Mulți nici nu făcuseră acest sport înainte și au declarat că nu s-au simțit niciodată atât de bine. Sunt mândră de toți cei care au participat și care își manifestă dragostea pentru Kangoo Jumps. După eveniment s-au înmulțit considerabil cererile de a include Kangoo Jumps în săli de sport din toată țara”, declară Kinga Sebestyen.Kinga Sebestyen a inițiat acest proiect special alături de medicii Alin Iova, Pușa Dorina Fărcaș și Olivia Burta, care derulează în Oradea un studiu ce demonstrează îmbunătățirea stării de sănătate prin exerciții Kangoo Jumps.Aceștia au analizat, în Oradea, în ultimele șase luni, evoluția sănătății a 80 de persoane care au făcut Kangoo Jumps pe ghete de recuperare medicală timp de trei ori pe săptămână. “Studiul se numește KAPO – Sănătate pe Ghete și urmărește evoluția sănătății a 80 de persoane care fac Kangoo Jumps alături de mine și de instructorii acreditați de mine.Aceste persoane au diverse probleme de sănătate, ori sunt supraponderale, ori au diabet, ori probleme cu coloana, cu articulațiile. Vom prezenta rezultatele complete în cartea pe care o scriem în prezent. Am alături o echipă de medici extraordinari, care monitorizează evoluția acestor persoane: Conf.univ.dr. Ligia Olivia Burtă, medic primar medicină de laborator, Lect.univ Dr. Dorina Maria Farcaș, medic primar recuperare medicală, medicină fizică și balneologie, Dr. Alin Iova – medic medicina generală, fiziokinetoterapeut, specialist recuperare sportivă și lipoterapie, șef lucrări Lect.univ dr. Corina Suteu, medic primar medicina muncii, și medicul psiholog Corina Chiorean”, declară Kinga Sebestyen.Cea mai mare oră de Kangoo Jumps din istorie a avut loc în cadrul Kangoo Jumps Festival, un eveniment derulat pe parcursul întregului weekend în Oradea, care a inclus workshop-uri pentru instructori și traineri, conferința medicală KAPO – Sănătate pe Ghete, masterclass-uri cu prezentatori naționali și internaționali din mai multe țări și concurs de coregrafie între instructori și echipele lor din țară și străinătate.