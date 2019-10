Festivalul Internațional de film KINOdiseea ediția XI aduce la București cele mai premiate filme ale anului, pentru publicul tânăr și o retrospectivă Marvel

Cea de-a XI-a ediție a Festivalului internațional de film pentru publicul tânăr va avea loc la București, între 8 și 13 noiembrie, la Cinema Gloria, Cinema Eforie, Teatrul Apollo 111, Happy Cinema și Muzeul Antipa – Sala Multimedia

Timp de zece ani, KINOdiseea a adus în atenția publicului bucureștean filme în premieră în Europa de Sud-Est sau România, cele mai noi producții pentru copii, apreciate de publicul internațional și de criticii de film din întreaga lume, premiate la festivaluri internaționale precum Berlin sau Sundance, cu tematici educative și sociale care nu intră în rețeaua de distribuție clasică.

Anul acesta, competiția de lungmetraje pentru copii între 3 și 14 ani, familie și profesori - KINOdiseea Junior aduce pe marile ecrane de la Cinema Gloria și Cinema Eforie, 8 filme premiate la Berlinale și alte festivaluri importante de film pentru publicul tânăr, precum Zlin, BUFF, Kristiansand sau Kiev.

Pentru a-l omagia pe Stan Lee, creatorul personajelor Marvel, la cea de-a XI-a ediție, fanii îndrăgitei francize vor avea ocazia să urmărească la Cinemateca Eforie, 4 dintre cele mai apreciate filme din serie – primul film X-MEN (2000), în regia lui Bryan Singer, IRON-MAN (2008), în regia lui Jon Favreau, primul film SPIDER MAN (2002), r. Sam Raimi și THE AVENGERS (2012), r. Joss Whedon.

Gala de deschidere va avea loc la Cinema Gloria, pe 8 noiembrie, la ora 19:00, cu filmul VARA MEA EXTRAORDINARĂ CU TESS/ My Extraordinary Summer with Tess, al regizorului olandez Steven Wouterlood, care a vizitat Festivalul KINOdiseea în 2016, împreună cu unul dintre scurtmetrajele sale. Filmul Vara mea extraordinară cu Tess a primit Mențiunea Specială a Juriului la Berlinale 2019, secțiunea Generation, Premiul pentru Cel mai bun film la Festivalul de film de la Zlin și este unul dintre cele mai aclamate filme europene pentru copii ale anului.

Un alt film foarte așteptat la KINOdiseea #11 este FIGHT GIRL, în regia regizorului olandez Johann Timmers, film câștigător al European Film Awards - Young Audience Award 2019, Premiul publicului la Bremen.

Filmul care închide festivalul anul acesta este PRIMUL RĂMAS BUN/ A First Farewell (China), în regia Linei Wang, laureat al Grand Prix la Berlinale Generation Kplus International Jury pentru Cel mai bun film at Berlin Film Festival, Best Film Award la Tokyo International Film Festival - Asian Future section.

ROCCA SCHIMBĂ LUMEA este cel mai bun film german pentru copii al anului. În regia Katjei Benrath, premiat la festivalurile de film de la Zlin și Giffoni, Rocca schimbă lumea demonstrează că un copil chiar are puterea de a schimba lumea.

Tot în competiția KINOdiseea JUNIOR, se regăsesc 4 titluri dedicate copiilor mai mici, de până în 8 ani, filme care vor fi dublate live în sala de cinema de către actori profesioniști:

Cea mai nouă animație suedeză cu îndrăgitul ursuleț Bamse – BAMSE ȘI THUNDERBELL, în regia lui Christian Ryltenius și noul film estonian de animație cu cățelușa Lotte - LOTTE ȘI DRAGONII RĂTĂCIȚI, în regia lui Janno Poldma și Heiki Ernits, aflat în competiție la Berlinale, premiat la premiat la Munich CFF 2019 sunt cele două filme cu personaje iubite la KINOdiseea în edițiile trecute.

Celelalte două titluri potrivite pentru copii de grădiniță și clasele I și II sunt filmul danez CĂPITANUL BIMSE, în regia lui Kirsten Skytte și Thomas Borch Nielsen și filmul olandez PĂDUREA BUFNIȚEI-FANTOMĂ, în regia lui Anu Aun, premiat la Just Film Tallinn.

Mai multe detalii despre filmele din competiție și programul festivalului sunt disponibile pe site-ul http://www.kinodiseea.ro/ și pe www.facebook.com/kinodiseea

Biletele la filme pot fi achiziționate de pe https://eventbook.ro/event/kinodiseea

Parteneri media: Music Channel, Europa FM, Itsy Bitsy, Radio România Cultural, Adevărul, Agerpres, Ziare.com, Click pentru femei, Catchy, eva.ro, acasa.ro, Zile și Nopți, Romania Journal, Iqads, PRwave, Iqool, România Pozitivă, Cinemap, MovieNews, Blog de Cinema, AARC, Cinefan, suntparinte.ro, copilul.ro, clopotel.ro, urban.ro, Feeder, Goingout, Pro București, Bucharest Guide, inoras.ro, Coțofana Urbană, bucuresteni.ro.

KINOdiseea este organizat de Asociația Culturală Metropolis, co-finanțat de Administrației Fondului Cultural Național, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei și al Uniunii Cineaștilor din România.Proiect cultural finanțat de Primăria Sectorului 3, realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Despre KINOdiseea

KINOdiseea este cel mai mare festival de film pentru copii din Europa Centrală și Sud-Est. Festivalul este membru al ECFA - European Children's Film Association. În cele 10 ediții precedente, festivalul a avut peste 112.000 de participanți.