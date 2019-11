Cea de-a șaptea ediție Asia Fest, weekendul acesta la Romexpo

Sub conceptul Colours of Asia, festivalul Asia Fest are loc între 22 – 24 noiembrie la Romexpo, pavilionul C3

Festivalului Culturilor Asiatice - Asia Fest, ce va avea loc în perioada 22 – 24 noiembrie la Romexpo (pavilionul C3). Festivalul aduce iubitorilor de cultură asiatică atât tradițională, cât și contemporană, 3 zile de spectacole, gastronomie, ateliere, expoziții și multe surprize pentru toată familia, din peste 20 de țări de pe marele continent, printre care: China, India, Indonezia, Japonia, Coreea, Turcia, Iran, Irak, Emiratele Arabe Unite și Palestina. Programul de vizitare este: vineri, 22 noiembrie, 13:00 – 20:00, sâmbătă, 23 noiembrie și duminică, 24 noiembrie, 10:00 -20:00. Biletele de intrare la festival sunt 10 lei/zi și se pot achiziționa de la intrarea în pavilion, iar copiii sub 5 ani au acces gratuit.



Atracția principală Asia Fest este zona de food, cel mai mare spațiu din România ce reunește exponenții gastrononomiei asiatice. Aici, iubitorii de arome exotice se pot delecta cu Pad Thai șiTom Kha Gai, supa picantă thailandeză, cu prepararate din bucătăria japoneză: sushi, sashimi, nigiri, creveți tempura și, în premieră, supa japoneză Miso, dar și celebrele supe Ramen (adaptare chinezească, care se servește la micul dejun) și cea iute-acrișoară chinezească. Nu vor lipsi înghețata thailandeză, bulgogi coreean, coastele de porc chinezești, plăcinte și dulciuri siriene, iraniene și turcești, street food și indian și savuroase feluri și cafea indoneziene iar, pentru vegetarieni, falafel și cigkofte turcești.



Vizitatorii pot lua acasă bine-cunoscutele sosuri japoneze de soia Kikkoman, mixurile legendare de la Pataks pentru curry, korma și masala, noori și wasabi pentru sushi, ingrediente pentru preparatele coreene și box-uri cu supe aromate dar și băuturi asiatice ca Singha, berea casei regale thailandeze și Moutai, băutură tradițională chinezească. Și, desigur, ca la orice eveniment unde Turcia este invitată, cafeaua și ceaiul tradițional vor fi la discreție.



În zona de expoziții și produse din cadrul Asia Fest, pasionații pot lua acasă benzi desenate și decorațiuni din Japonia, cărți de autori indieni, henna, cosmetice japoneze și balineze extrem de rare dar și stickere, manga, ilustrații și tricouri pictate cu artiști coreeni de pe Aleea Artiștilor și pot afla mai multe despre fiecare țară prezentă în cadrul festivalului de la centrele culturale dedicate.



Pe scena Asia Fest se vor putea vedea demonstrații de arte marțiale și de îmbrăcare a chimonoului japonez, dansuri tradiționale coreene, chinezești, orientale și balineze dar și Bollywood, lectură de poezie arabă și lansări de carte, recitaluri de muzică turcească și j-rock și concerte de blues și pop.



Serile la Colours of Asia sunt închise de artiști români și internaționali: vineri de Serkan Eruysal, solist român de origine turcă, ce și-a început cariera în Turcia în 1997, continuând-o apoi în România unde a cucerit publicul cu primul său single, sâmbătă de Fetiblue, unul dintre cei mai talentați chitariști și compozitori de muzică blues și rock din Turcia, autor al albumului Kuş Ekmeği ce aduce alături, preț de zece cântece, cântăreți turci renumiți din zona de jazz și blues iar duminică de Fang Shuang, interpretul chinez de operă ce a cucerit întreaga Românie odată cu participarea sa, în 2017, la emisiunea Românii au talent.



Alte momente cheie, fiecare de neratat pentru publicul pasionat, sunt demonstrațiile de dans și recitaluri de muzică K-pop, unde fanii genului vor putea urmări coregrafiile și asculta cântecele trupelor favorite, dar se pot înscrie și într-un concurs cu premii, deja consacrata finală a concursului de kendama ZNDK 2019, unde cei mai buni jucători din România se vor întrece pentru titlu, tradiționalul concurs de Cosplay individual și pe echipe, unde personajele din anime-uri și filme prind viață pe scenă, dar și parada de costume tradiționale din Japonia, Coreea, China, Turcia, India și Indonezia.



De asemenea, curioșii pot experimenta diverse ateliere de inspirație asiatică, de la ikebana și caligrafie arabă, coreeană și persană la henna indiană, pictură pe apă turcească, boardgames asiatice și colț de lectură din basme bengaleze pentru cei mici.



Asia Fest este un dialog multicultural care celebrează cultura Asiei, aducând în București, deseori în premieră, atât tradițiile cât și contemporanul din locuri pline de mister și inspirație.



Programul în curând pe



Parteneri media: Magic FM, Kanal D, Click, Click pentru femei, Cațavencii, Hayat, Iqads, PRwave, Iqool, The Trends, acasă.ro, eva.ro, Bookblog, Catchy, Bucătăraș, Gustos, Goingout, Bucharest Guide, Pro București, Fete de 10, inoras.ro, Feeder, Coțofana Urbană, România Pozitivă, bucureșteni.ro. Se apropie cu pași repezi Colours of Asia, ediția care celebrează șapte ani ai, ce va avea loc în perioada 22 – 24 noiembrie la Romexpo (pavilionul C3). Festivalul aduce iubitorilor de cultură asiatică atât tradițională, cât și contemporană, 3 zile de spectacole, gastronomie, ateliere, expoziții și multe surprize pentru toată familia, din peste 20 de țări de pe marele continent, printre care: China, India, Indonezia, Japonia, Coreea, Turcia, Iran, Irak, Emiratele Arabe Unite și Palestina. Programul de vizitare este:Biletele de intrare la festival sunt 10 lei/zi și se pot achiziționa de la intrarea în pavilion, iar copiii sub 5 ani au acces gratuit.Atracția principală Asia Fest este zona de food, cel mai mare spațiu din România ce reunește exponenții gastrononomiei asiatice. Aici, iubitorii de arome exotice se pot delecta cu Pad Thai șiTom Kha Gai, supa picantă thailandeză, cu prepararate din bucătăria japoneză: sushi, sashimi, nigiri, creveți tempura și, în premieră, supa japoneză Miso, dar și celebrele supe Ramen (adaptare chinezească, care se servește la micul dejun) și cea iute-acrișoară chinezească. Nu vor lipsi înghețata thailandeză, bulgogi coreean, coastele de porc chinezești, plăcinte și dulciuri siriene, iraniene și turcești, street food și indian și savuroase feluri și cafea indoneziene iar, pentru vegetarieni, falafel și cigkofte turcești.Vizitatorii pot lua acasă bine-cunoscutele sosuri japoneze de soia Kikkoman, mixurile legendare de la Pataks pentru curry, korma și masala, noori și wasabi pentru sushi, ingrediente pentru preparatele coreene și box-uri cu supe aromate dar și băuturi asiatice ca Singha, berea casei regale thailandeze și Moutai, băutură tradițională chinezească. Și, desigur, ca la orice eveniment unde Turcia este invitată, cafeaua și ceaiul tradițional vor fi la discreție.În zona de expoziții și produse din cadrul Asia Fest, pasionații pot lua acasă benzi desenate și decorațiuni din Japonia, cărți de autori indieni, henna, cosmetice japoneze și balineze extrem de rare dar și stickere, manga, ilustrații și tricouri pictate cu artiști coreeni de pe Aleea Artiștilor și pot afla mai multe despre fiecare țară prezentă în cadrul festivalului de la centrele culturale dedicate.Pe scena Asia Fest se vor putea vedea demonstrații de arte marțiale și de îmbrăcare a chimonoului japonez, dansuri tradiționale coreene, chinezești, orientale și balineze dar și Bollywood, lectură de poezie arabă și lansări de carte, recitaluri de muzică turcească și j-rock și concerte de blues și pop.Serile la Colours of Asia sunt închise de artiști români și internaționali: vineri de, ce și-a început cariera în Turcia în 1997, continuând-o apoi în România unde a cucerit publicul cu primul său single, sâmbătă de, unul dintre cei mai talentați chitariști și compozitori de muzică blues și rock din Turcia, autor al albumului Kuş Ekmeği ce aduce alături, preț de zece cântece, cântăreți turci renumiți din zona de jazz și blues iar duminică de, interpretul chinez de operă ce a cucerit întreaga Românie odată cu participarea sa, în 2017, la emisiunea Românii au talent.Alte momente cheie, fiecare de neratat pentru publicul pasionat, sunt, unde fanii genului vor putea urmări coregrafiile și asculta cântecele trupelor favorite, dar se pot înscrie și într-un concurs cu premii, deja consacrata, unde cei mai buni jucători din România se vor întrece pentru titlu, tradiționalul concurs de Cosplay individual și pe echipe, unde personajele din anime-uri și filme prind viață pe scenă, dar și parada de costume tradiționale din Japonia, Coreea, China, Turcia, India și Indonezia.De asemenea, curioșii pot experimenta diverse ateliere de inspirație asiatică, de la ikebana și caligrafie arabă, coreeană și persană la henna indiană, pictură pe apă turcească, boardgames asiatice și colț de lectură din basme bengaleze pentru cei mici.Pe toată durata festivalului va putea fi vizitată la etajul 1 al pavilionului expoziția de pictură și de suveniruri arăbești adusă de Centrul Cultural European Româno Panarab dar și cea de pictură cu tematică coreeană.. Programul complet de pe scenă și din zona de ateliere poate fi găsit pe www.asiafest.eu Asia Fest este un dialog multicultural care celebrează cultura Asiei, aducând în București, deseori în premieră, atât tradițiile cât și contemporanul din locuri pline de mister și inspirație.Programul în curând pe www.asiafest.eu și pe pagina de Facebook Asia Fest.Magic FM, Kanal D, Click, Click pentru femei, Cațavencii, Hayat, Iqads, PRwave, Iqool, The Trends, acasă.ro, eva.ro, Bookblog, Catchy, Bucătăraș, Gustos, Goingout, Bucharest Guide, Pro București, Fete de 10, inoras.ro, Feeder, Coțofana Urbană, România Pozitivă, bucureșteni.ro.

Recomandă acest articol:

Dacă ţi-a plăcut acest articol, te așteptăm și pe pagina noastră de Facebook!