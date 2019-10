INNA - special exclusive show la Hard Rock Cafe pe 30 Octombrie

Solista ce si-a castigat renumele de ambasador muzical al Romaniei in lumea intreaga, INNA, concerteaza alaturi de trupa sa live la Hard Rock Cafe, miercuri, pe 30 octombrie, de la ora 21:30. Cântăreața Inna nu mai are nevoie de nicio prezentare. A pătruns pe scena muzicală românească în 2008 și de atunci înaintează cu încăpățânare mai sus.Topurile din România au fost cucerite de ea încă de acum 5 ani, și nu se oprește aici. Inna a semnat colaborări cu artiști precum J Balvin, Daddy Yankee, Carla’s Dreams, The Motans, Irina Rimes, Puya, ea însăși devenind o artistă dorită în colaborări.Canalul său de youtube a strâns până în prezent aproapre 3 miliarde de vizualizări, pentru totalul de 5 albume, fiind pe primul loc în România în rândul artiștilor. Pe plan internațional a pătruns în sfere ale muzicii latine , în Europa devenind o cântăreața de top reprezentantă pentru România.Inna a câștigat trofee în decernări de premii precum MTV Europe Music Awards, Romanian Music Awards, Balkan Music Awards, Les Trophées de la Nuit, Gala femeilor de success, și suntem siguri că nu se va opri aici. Cântăreața a semnat un contract cu casa de discuri Roc Nation deținută de Jay-Z și este implicată în acțiuni caritabile în calitate de activistă a drepturilor copiilor.În prezent Inna lucrează la cel de-al 6-lea album al său ce se preconizează a fi lasat în 2019.Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in magazinele Flanco, Diverta, Carturesti, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX, Uman, Casa de Balet si pe terminalele Selfpay. Online, puteti plati cu cardul, Paypal,carduri de tichete culturale Sodexo, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara.Biletele au următoarele preţuri:- Cu loc la masa in sala: 110 lei (numar limitat de bilete)- Fara loc, in fata scenei pe ringul de dans: 69 leiVino la Hard Rock Cafe să fii aproape de artiștii tăi preferați și să te bucuri de muzica lor, într-o atmosferă unică! Show-urile explozive, colecţia de suveniruri care îți reamintesc de legendele muzicii și calitatea sunetului îţi garantează cea mai placută experienţă live.Hard Rock Cafe Bucuresti se afla in parcul Herastrau - Soseaua Kiseleff, nr. 32. Locatia dispune si de cateva sute de locuri de parcare. Pentru acest eveniment nu este permisa anularea biletelor.Un eveniment BestMusic Live Concerts powered by Magic FM