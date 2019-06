Fratele înstrăinat al ducesei Kate. James Middleton a luptat cu depresia și bănuiește că are ADHD: „Este o boală, un cancer al minții“

James Middleton a mărturisit că s-a regăsit pe sine după ce s-a confruntat cu efectele depresiei și încearcă să-și țină afacerea departe de legăturile regale.

Toată faima și aprecierea de care se bucură ducesa de Cambridge pare să se fi răsfrânt parțial și asupra fratelui ei mai mic. Într-un interviu acordat revistei Tatler, James Middleton a vorbit despre lupta lui depresia apăsătoare, dar și despre relația cu sora și cumnatul lui. "Duc o viață separată de ei. Dacă există interes pentru mine, foarte bine. Dacă există interes pentru mine din cauza lor, asta-i altceva", a ținut el să sublineze, delimitându-se de familia regală.



James (32 de ani) are o relație cu o tânără din Franța în vârstă de 29 de ani, Alizee Thevenet, de profesie expert financiar și conduce o afacere în care produce bezele, dar succesul pare să-l ocolească. După ce s-a retras de la Universitatea din Edinburgh, el a început un business cu prăjituri, The Cake Kit Company and Nice Cakes (and Nice Wine). În 2015, James a iniţiat o altă afacere, Boomf, realizată cu o investiţie de 1,5 milioane de lire, care a înregistrat pierderi de 2,19 milioane de lire sterline (2,45 milioane de euro) în 2016.



James a spus pentru Tatler că fiind judecat prin prisma faptului că este fratele lui Kate a pus presiune pe el în afaceri și că încearcă să se descurce pe cont propriu.

, a explicat. Cu toate acestea, își continuă aspirațiile și are de gând să caute idei bune pentru tot restul vieții:, a conchis el.James a povestit în interviul citat și cum a început să se înțeleagă mai bine pe el însuși după ce doctorul i-a dat o carte despre ADHD, o tulburare care provoacă probleme de comportament precum dificultatea de a asculta, probleme de concentrare și de comunicare care afectează capacitatea de muncă.Medicul i-a cerut să sublineze pasajele care i se par interesante, iar el a ajuns să sublinieze tot., a mărturisit el.