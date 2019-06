Probabil cea mai frumoasă femeie din Anglia: Kimberley Garner își arată picioarele interminabile

Vedeta în vârstă de 29 de ani știe cum să iasă în evidență: ea poartă întotdeauna rochii care îi pun în valoare picioarele lungi.

În mod sigur are locul asigurat în topul celor mai frumoase femei din Anglia în acest moment și poate rivaliza cu oricine pentru primul lor într-o asemenea ierarhie. Iar dacă un designer caută o femeie din această țară care să poarte o rochie sexy și care să vină perfect, Kimberley Garner este cea mai bună alegere: fata cu picioarele interminabile știe să-și scoată mereu în evidență principalul atu atunci când participă la evenimente.Vedeta de televiziune în vârstă de 29 de ani preferă rochiile lungi și vaporoase, întotdeauna cu despicătură adâncă pe unul dintre picioare - "arma letală" cu care aproape că-i lasă fără baterie pe fotoreporterii disperați s-o pozeze din toate unghiurile.Aceeași strategie a aplicat-o și la cea mai recentă apariție: îmbrăcată într-o rochie din tul albastru care se deschidea în turcoaz de la genunchi în jos, cu o despicătură provocatoare pe piciorul stâng, Kimberley a strălucit miercuri seară, la petrecerea de vară anuală de la Muzeul Victoria & Albert din Londra.Sosirea sa a fost remarcabilă, de la primul pas pe care l-a făcut spre clădirea muzeului, dar plecarea a fost realmente un spectacol, vedeta arătându-și piciorul stâng în toată splendoarea în timp ce se așeza pe bancheta din spate a unui taxi. Profitând de spațiul generos din cabină, Kimberley a avut grijă să-și întindă picioarele cât mai mult, avantajată de design-ul îndrăzneț al rochiei, spre deliciul fotografilor care au surprins momentul.De cum a intrat în mașină, vedeta părea nerăbdătoare să-și dea jos sandalele, scrie ziarul britanic Daily Mail Kimberley Garner obișnuiește să-și pună în valoare picioarele în rochii îndrăznețe, remarcându-se astfel și la ultima ediție a Festivalului de film de la Cannes, unde a avut câteva apariții notabile.Vedeta își petrece acum timpul între Londra și Miami, după ce și-a cumpărat o proprietate de vis în orașul american., a adăugat.Kimberley a mai spus că nu se va muta definitiv în Florida, întrucât la Londra se simte acasă., a precizat ea.Fostă vedetă a reality show-ului "Made in Chelsea", actualmente designer de costume de baie, model și actriță, Kimberley Garner a lansat în mai 2013 prima sa colecție de costume de baie. Ea este directorul companiei Kimberley London Ltd., firma care vinde colecțiile sale, și directorul companiei Young London Events Ltd. În 2017, Garner a jucat în filmul de acțiune "Sweetheart", produs la Hollywood.Foto: Hepta, Daily Mail