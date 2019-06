De ce poartă Nicole Kidman peruci în filme: Teoria bizară care susține că vedeta a rămas fără păr

Obiceiul actriței de a purta peruci în filme a dat naștere unei teorii ciudate care susține că vedeta își maschează pierderea părului.

Preferința vedetei pentru peruci a fost subiect de dezbatere în podcast-ul What's The Tee realizat de RuPaul, un solist muzical american care a dobândit notorietatea în anii 1990, și cântăreața Michelle Visage. Cei doi au sugerat că Nicole Kidman ar fi chelit și de aceea poartă peruci în rolurile pe care le face.



Dicuția a început când Michelle a început să povestească despre vizita pe care a făcut-o recent în Australia. Ea i-a spus lui RuPaul că la aeroport a văzut un panou cu o reclamă în care Nicole Kidman promova niște pilule pentru stimularea creșterii părului. "Ironia este că Nicole Kidman vinde pastile pentru creșterea părului!", a subliniat Michelle Visage. "Eu cred că e cheală", a adăugat ea. "Nu-i cheală. Și-a făcut bucle care au ajuns să-i facă părul fragil", a contrazis-o RuPaul.



Michelle a ținut să mai spună că reclama cu Nicole Kidman i s-a părut cel mai amuzant lucru pe care l-a văzut în ultimele luni.



Într-adevăr, imaginile recente, în care se vede părul natural al actriței, par să-i dea dreptate lui RuPaul, remarcă Daily Mail.

Una dintre rarele ocazii în care Nicole și-a etalat părul natural a fost în primul ei film important, "BMX Bandits", din 1983.Un alt indiciu că ar avea ceva de ascuns este faptul că actrița în vârstă de 51 de ani pare iritată de fiecare dată când e întrebată despre acest subiect, scrie ziarul citat. Ea a refuzat anul acesta să răspundă la o întrebare despre părul ei în emisiunea de radio "The Kyle and Jackie O Show" a postului de radio KIIS 106.5 din Sydney. Aceeași reacție a avut-o și când a fost abordată pe aceeași temă de un jurnalist la festivalul de film de la Toronto, în septembrie anul trecut.Potrivit Daily Mail, Nicole Kidman nu și-a mai arătat părul natural în filme de pe la începutul carierei sale, ea purtând perucă în aproape toate rolurile.Preferința vedetei pentru peruci este, însă, explicabilă, ținând cont de specificul rolurilor, în multe dintre acestea ea transformându-se radical și devenind de nerecunoscut. În plus, nu există nicio dovadă care să arate cel mai mic semn că Nicole Kidman ar avea probleme cu pierderea părului.