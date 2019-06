Cum a înfiat un bărbat necăsătorit cinci copii cu dizabilități: „Credeam că n-am nicio șansă, fiindcă sunt singur“

Un bărbat își dorea enorm să adopte un copil, dar se temea că nu va reuși, fiindcă era necăsătorit. Până la urmă, a primit cinci!

Puțini bărbați merită mai multe elogii de Ziua Tatălui, sărbătorită duminică în statele occidentale, decât Ben Carpenter, în vârstă de 35 de ani, din Huddersfield, West Yorkshire, Anglia. Pe bună dreptate, el este considerat un "super tată" de prieteni și de familia sa.



Ben își dorea încă de când avea 21 de ani să adopte un copil, însă zece ani mai târziu, a devenit tatăl a cinci copii. Toți au probleme de sănătate, iar el îi îngrijește zi de zi și este fericit că viața micuților s-a schimbat de când el a devenit tatăl lor.



Jack (11 ani), Ruby (opt ani), Lily (șase ani), Joseph (trei ani) și Noah (un an) au diverse afecțiuni care implică o mulțime de nevoi și îngrijire specială, de la autism la sindromul Pierre Robin, dar cu Ben lângă ei, viața lor este mai ușoară și mai frumoasă.



Bărbatul a devenit tată full-time și are experiență în îngrijirea copiilor cu dizabilități după ce a lucrat într-un centru special: "Încă de la 21 de ani am știut că vreau să devin tată cât mai repede posibil - poate că eram tânăr, dar mereu am avu un cap matur pe umeri", a explicat Ben.

, a continuat el., a povestit Ben, adăugând fără ezitare: