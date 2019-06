Eșarfa dusă de vânt pe umărul Reginei Angliei, scena ca în „Dosarele X“ care a uimit-o pe Gillian Anderson

Regina Elisabeta a II-a a asistat la un meci de polo călare, fiind protagonista unei scene surprinzătoare care a uimit-o pe actrița Gillian Anderson.

Îmbrăcată într-o haină lungă fuchsia, cu o pălărie de aceeași culoare pe cap și purtând mănuși albe, Regina Elisabeta a II-a a asistat la un meci de polo călare, Royal Windsor Cup Polo. Ea și-a păstrat cumpătul în momentul în care, în timp ce cobora scările lojei regale de la clubul Guards Polo, vântul a împins eșarfa lungă a muzicianului japonez Yoshiki direct pe umărul ei, accesoriul fiind foarte aproape să-i acopere obrazul drept.



Întâmplarea neașteaptată a luat-o prin surprindere pe actrița Gillian Anderson, vedeta serialului "Dosarele X", chipul ei afișând o grimasă care exprima uimirea, în timp ce Regina a ignorat complet incidentul și a continuat să coboare treptele. Surprins și el, compozitorul și producătorul nipon Yoshiki, liderul grupului X Japan, a rămas puțin cu gura căscată când a văzut până unde a ajuns eșarfa neagră și a tras-o după două secunde de pe umărul suveranei.



Incidentul nu i-a schimbat deloc starea de spirit Reginei, aflată la al șaselea eveniment în decurs de o săptămână. În vârstă de 93 de ani, Elisabeta a II-a a zâmbit tot timpul și a urmărit cu interes meciul, apoi a înmânat trofeul echipei învingătoare.

Ediția din acest an a cupei a fost sponsorizată de compania japoneză Out-Sourcing Inc, una dintre cele mai importante corporații nipone care deține peste 100 de companii în toată lumea. Evenimentul a fost organizat de David M. Matsumoto, unul dintre conducătorii consorțiului, al cărui fiu s-a înecat într-o piscină în Statele Unite, la vârsta de numai doi ani. În amintirea acestuia, de peste un deceniu, Matsumoto și-a schimbat numele cu cel al băiatului său, David, și organizează activități caritabile, relatează Daily Mail.



Clubul Guards Polo a fost fondat la 25 ianuarie 1955, când Prințul Philip, Ducele de Edinburgh, a devenit președinte. Numele inițial, Household Brigade Polo Club, a fost schimbat cu cel actuat în 1969 și din 2000 a devenit un club complet public. Actualmente numără aproape 1.000 de membri nejucători și 160 de membri jucători, iar sezonul începe în aprilie și se încheie la mijlocul lui septembrie, găzduind peste 500 de meciuri pe an.



De la înscăunarea sa pe tronul Marii Britanii, Regina a asistat la fiecare ediție a turneului organizat de acest club și deține cinci cai care au participat la jocul din această ediție, notează ziarul citat.







Foto: Daily Mail, Hepta