Efectul sărbătorilor: Cindy Crawford a făcut burtică

Supermodelul în vârstă de 52 de ani are câteva kilograme în plus după Crăciun. Burta a început să-i iasă peste blugi, dar situația e sub control.

Crăciunul aduce nu numai daruri și timp liber petrecut cu cei dragi, ci și câteva kilograme în plus care se depun cât ai clipi și care dispar foarte greu. Și nici un supermodel nu-i ferit de pericolul luării în greutate, mai ales la o vârstă la care orice greșeală se vede mai ușor. Cindy Crawford s-a îngrășat puțin, iar burta a început să cam dea peste blugi. Din fericire pentru ea, vedeta în vârstă de 52 de ani nu va avea mult de lucru pentru a-și recăpăta silueta.



Cindy Crawford a fost fotografiată marți, în timp ce mergea pe stradă în Beverly Hills. Îmbrăcată cu jeanși cu talie joasă și o bluză albă scurtă, care îi lăsa la vedere o parte din abdomen și un pardesiu negru pe deasupra, la care a asortat o pereche de ghete negre, ea avea părul pieptănat pe spate și purta ochelari de soare, iar în mâna dreaptă ținea o geantă Gucci, în timp ce se îndrepta spre salonul de coafură La Jolie.



Bluza scurtă și jeanșii cu talie joasă îi lăsau la vedere abdomenul puțin bombat, scrie ziarul britanic Daily Mail.



A fost o perioadă solicitantă pentru Cindy, al cărei fiu, Presley, a fost reținut de polițiști pentru conducerea automobilului în stare de ebrietate, pe 30 decembrie, la ora 4.00 dimineața, în Beverly Hills. Vârsta legală pentru consum de alcool este de 21 de ani în California, stat care are o politică de toleranță zero față de șoferii care conduc sub influența alcoolului. Este, însă, posibil ca jeanșii strâmți și cureaua prea strânsă să fi dat impresia că vedeta a făcut burtă, ea fiind foarte atentă la capitolul întreținere fizică.A fost o perioadă solicitantă pentru Cindy, al cărei fiu, Presley, a fost reținut de polițiști pentru conducerea automobilului în stare de ebrietate, pe 30 decembrie, la ora 4.00 dimineața, în Beverly Hills. Vârsta legală pentru consum de alcool este de 21 de ani în California, stat care are o politică de toleranță zero față de șoferii care conduc sub influența alcoolului. Potrivit tabloidului online american TMZ, fiul supermodelului ar putea rămâne fără permis timp de un an.

Recomandă acest articol:

Dacă ţi-a plăcut acest articol, te așteptăm și pe pagina noastră de Facebook!