Eddie Murphy, despre cum e viața cu 10 copii: „Bărbații mă întreabă cât mă costă, femeile cred că e sexy“

Starul în vârstă de 58 de ani a vorbit în emisiunea realizată de Ellen DeGeneres despre cum este să fie tatăl a 10 copii.

Dacă ți se pare greu să crești un copil, imaginează-ți cum o fi cu zece. Eddie Murphy știe cel mai bine. Întrebat de Ellen DeGeneres despre experiența lui de tată cu zece copii, starul a răspuns că este fericit, însă părerile oamenilor despre asta sunt amestecate. "Bărbații se uită la mine ca la un nebun. Și mă întreabă cât mă costă", a explicat el. În schimb, femeile văd altfel situația lui: "Cred că li se pare ceva sexy. De genul: <<Numai Eddie Murphy poate face așa ceva. Numai lui i se poate întâmpla>>."



În urmă cu un an, actorul a făcut o poză de Crăciun cu cei zece copii, prima fotografie cu toată familia lui, relatează Us Weekly.

Ultimul copil al starului, un băiat, Max, s-a născut pe 30 noiembrie 2018. Este al doilea copil pe care Eddie Murphy îl are cu logodnica lui, modelul Paige Butcher, după fetița lor, Izzy, în vârstă de trei ani.



Murhpy și iubita lui cu 18 ani mai tânără s-au cunoscut pe platourile de filmare pentru lungmetrajul "Big Momma's House 2", în 2006, şi au o relaţie din 2012.



În total, Murphy are zece copii cu cinci femei. El mai are opt copii din relaţii anterioare: Eric, în vârstă de 30 de ani, cu Paulette McNeely; Bria, în vârstă de 30 de ani, Miles Mitchell, în vârstă de 27 de ani, Shayne Audra, în vârstă de 25 de ani, Zola Ivy, în vârstă de 19 ani, şi Bella Zahra, în vârstă de 17 ani, cu fosta soţie Nicole Mitchell Murphy; Christian, în vârstă de 29 de ani, cu Tamara Hood, şi Angel Iris, în vârstă de 12 ani, cu cântăreața Mel B.

Într-un interviu acordat pentru Entertainment Tonight în august 2016, Murphy a glumit despre impactul pe care copiii săi l-au avut asupra modului în care el vede viața: "Cea mai frumoasă parte a vieții mele sunt copiii. Toată lumea mea se învârte în jurul lor - chiar și cei mai bătrâni, cu părul cărunt."



Născut pe 3 aprilie 1961, la New York, Eddie Murphy s-a remarcat în filme ca "Beverly Hills Cop", "Dr.

Dolittle" şi "The Nutty Professor" şi a primit o nominalizare la Oscar pentru rolul secundar din "Dreamgirls" (2006).Actorul a primit critici bune pentru cel mai recent rol, în comedia biografică "Dolemite Is My Name". El a confirmat de curând că va reveni cu numere de stand up comedy în emisiunea "Saturday Night Live", începând din 21 decembrie, prima sa apariție de acest gen din 1984 încoace.Foto: Hepta