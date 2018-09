Chinul din spatele cortinei: Lady Gaga are dureri cronice în fiecare zi

Pe scenă e o artistă de top, cu o voce superbă. Dar în spatele cortinei se ascunde o luptă extenuantă cu durerile care o încolțesc în fiecare zi.

Stilul în care se promovează a făcut-o celebră și i-a asigurat succesul, dar nu-i este de mare folos în ce privește credibilitatea. Deși pare o persoană superficială, înclinată spre facil, Lady Gaga încearcă să spargă această imagine pe care o consideră falsă și să se deschidă mai mult, dovedind că e mai mult decât o vedetă - un om cu bune, dar și cu probleme.



În spatele starului care strălucește în lumina reflectoarelor se află un amalgam complicat de emoții, aspirații și durere. Iar în privința durerii, ea ne asigură că nu-i nimic fabricat: o simte în fiecare zi și trebuie să-i facă față ca să o ia de la capăt.



Exact în urmă cu un an, cântăreața era nevoită să amâne 18 concerte programate în secţiunea europeană a turneului ei mondial, deoarece trebuie să urmeze un tratament împotriva fibromialgiei, o afecţiune care îi provoacă "suferinţe fizice grave", după ce a anunţat pe reţelele de socializare că a fost spitalizată din cauza "unor puternice dureri" care au obligat-o să îşi anuleze un concert programat în cadrul festivalului Rock in Rio, în Brazilia.



Artista a dezvăluit atunci că suferă de fibromialgie, maladie cronică ce provoacă dureri multiple şi difuze, însoţite de tulburări ale stării de dispoziţie. Unii specialişti consideră că fibromialgia este o boală "misterioasă", atipică, deoarece are simptome precum durerile în tot corpul, oboseala, tulburările de somn, fiind greu de diagnosticat corect. Mai mult, fibromialgia afectează între 2%-5% din populaţie, preponderent femei.



"Voi face o pauză, nu ştiu pentru cât timp", a declarat artista americană într-o conferinţă de presă organizată la Festivalul Internaţional de Film de la Toronto, unde un documentar biografic care îi era dedicat, "Gaga: Five Foot Two", a fost proiectat în premieră mondială.

În acest documentar, Lady Gaga dezvăluie suişurile şi coborâşurile unei meserii "invazive" care o împing să facă o pauză.

"Viaţa mea s-a schimbat în modul cel mai minunat (de zece ani) şi nu o voi schimba pentru nimic în lume, dar ea cuprinde şi momentele cele mai sumbre", s-a confesat ea înainte de proiecţia filmului "Gaga: Five Foot Two". Printre aceste momente cele mai sumbre, cântăreaţa americană include şi boala care o macină de mai mulţi ani.Artista americană, al cărei nume real este Stefani Joanne Angelina Germanotta, a vorbit de mai multe ori în mod public despre lupta sa împotriva depresiei, tulburărilor de alimentaţie şi afecţiunilor cronice de care a suferit de-a lungul carierei sale, pe parcursul căreia a înregistrat cinci albume de studio şi a câştigat numeroase premii de prestigiu.Lady Gaga revine acum asupra bolii sale și a explicat pentru ediția din luna octombrie a revistei Vogue că își dorește ca oamenii să ia în serios afecțiunea de care suferă., a mai spus cântăreața în vârstă de 32 de ani.