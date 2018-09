Alicia Silverstone are o idee trăsnită: Vrea să-și roage fostul soț s-o lase însărcinată

Vedeta în vârstă de 41 de ani mai vrea un copil, dar în lipsa unei relații stabile, ar apela la fostul ei soț, cu care are un băiețel.

Chiar dacă acum e singură și nu are un partener, Alicia Silverstone nu a renunțat la ideea de a mai avea un copil. Și se pare că are o soluție, chiar dacă una bizară - vedeta a declarat pentru Working Mother că se gândește să-i ceară fostului soț, Christopher Jarecki, s-o mai lase o dată însărcinată!



Cei doi s-au despărțit în 2016, după 13 ani de căsnicie, dar au rămas în relații bune și se ocupă împreună de creșterea fiului lor, Bear, în vârstă de șapte ani.



"Întotdeauna mi-am dorit încă un copil. Dar am vrut și să fie câțiva ani între ei ca să pot fi cu Bear. Sunt prea delicioși ca să am doar unul", a declarat ea. "Când Bear avea trei ani și jumătate nu l-am mai alăptat și am început să mă simt pregătită pentru încă un copil. Dar nu era cel mai potrivit moment din viața mea, așa că am mai așteptat", a mai spus Alicia.



"Mereu am visat să am o fetiță, dar sigur că mai vreau un Bear mic", a continuat vedeta. "Nu sunt într-o relație, dar sunt și alte moduri de a avea un copil", a punctat modelul.



Alicia Silverstone a mai spus pentru publicația citată că a început să aibă din nou întâlniri, dar încă nu a vorbit despre asta cu băiatul său.

, a povestit vedeta, adăugând că încă doarme noaptea cu fiul ei în același pat.Actriţa americană cunoscută din filme precum "Clueless" şi "Batman & Robin", a depus în luna mai actele de divorţ, după doi ani de când ea şi muzicianul Christopher Jarecki s-au despărţit.Ea a înaintat cererea la o curte de justiţie din Los Angeles, iar potrivit documentelor vor împărţi custodia fiului lor în vârstă de 7 ani.Vedeta a invocat divergenţe ireconciliabile şi susţinerea financiară va fi făcută pe baza unui acord prenupţial pe care l-au semnat, potrivit The Hollywood Reporter.