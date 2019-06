10 ani de la moartea lui Michael Jackson: 10 imagini simbolice din viața unui megastar

Michael Jackson a murit la vârsta de 50 de ani, pe 25 iunie 2009, în urma unei intoxicaţii grave cu propofol, un anestezic foarte puternic.

Michael Jackson, cel care a fost supranumit "Megastarul" și "Regele pop-ului", avea 50 de ani când a murit pe 25 iunie 2009. Michael a suferit un stop cardiac provocat de un amestec de şapte medicamente, calmante şi antidepresive, lăsând în urmă o carieră fabuloasă, marcată, însă, şi de scandaluri şi dezvăluiri despre stilul său de viaţă excentric. Dincolo de controversele care îl urmăresc și după moarte, impactul muzicii sale continuă să se facă resimțit, iar influența lui artistică este de netegăduit.Unul dintre artiştii cu cele mai mari vânzări de discuri din toate timpurile, Michael Jackson şi-a început cariera muzicală împreună cu fraţii săi, în trupa Jackson 5, promovată de celebra casă de discuri Motown, după care s-a lansat într-o strălucită carieră solo. Albumul său "Thriller" a câştigat opt premii Grammy. Şapte dintre aceste premii au fost obţinute pentru melodia care dă titlul albumului.Cariera sa a fost afectată, după 1990, de scandaluri şi dezvăluiri despre stilul său de viaţă excentric. După 2001, Michael Jackson nu a mai lansat nicio piesă nouă.Lui Michael Jackson i-au fost aduse, de-a lungul timpului, numeroase acuzaţii de pedofilie. În 1993, el a fost acuzat că a abuzat sexual un băiat în vârstă de 13 ani, Jordan Chandler. Artistul a negat acuzaţiile şi totul s-a încheiat printr-o înţelegere civilă care s-a ridicat la 23 de milioane de dolari.În 2005, un juriu a stabilit că Jackson nu se face vinovat de molestarea sexuală a lui Gavin Arvizo, care, la momentul presupuselor fapte, avea tot 13 ani.În 2013 şi 2014, după decesul lui Jackson, în 2009, au mai fost intentate două procese, de Wade Robson şi James Safechuck, care au susţinut că artistul i-a molestat sexual la începutul anilor 1990, pe când erau copii. Ambele cazuri au fost respinse în instanţă pentru că faptele au fost prescrise. Robson şi Safechuck sunt protagoniştii documentarului lui Dan Reed, "Leaving Neverland", apărut anul acesta, în care au fost lansate noi acuzaţii de abuz sexual la adresa lui Michael Jackson.Michael Jackson a murit la vârsta de 50 de ani, pe 25 iunie 2009, în urma unei intoxicaţii grave cu propofol, un anestezic puternic utilizat în spitale, pe care cântărețul îl folosea la domiciliu ca somnifer, cu complicitatea medicului Conrad Murray.Decesul a survenit în perioada în care artistul american se afla la Los Angeles şi efectua repetiţii intense pentru ultimul său turneu din carieră, intitulat "This Is It Tour", care ar fi trebuit să debuteze în iulie 2009 la Londra.Medicul personal al cântăreţului, Conrad Murray, a fost găsit vinovat de omucidere involuntară şi a fost condamnat la patru ani de închisoare. Acesta a fost eliberat în octombrie 2013, după ce a petrecut aproape doi ani în închisoare.Foto: Hepta, AFP/Mediafax