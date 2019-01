„Prințesele“ albe: Turcia, țara pisicilor Van

Tot mai multe feline albe sunt semnalate în Turcia. Pisicile albe cu ochi în diferite culori s-au înmulțit în regiunea Van.

Tot mai multe feline albe sunt semnalate în Turcia, relatează agenția de presă Anadolu, care a publicat mai multe imagini cu aceste exemplare deosebite, surprinse în incinta Centrului de Cercetare a Pisicilor Van, din cadrul Universității Yuzuncuyil din Van.



Turkish Van (Pisica turcească Van) este o rasă de pisici, care s-a dezvoltat în Asia Centrală și de Sud-Vest. "Van" este un termen comun în regiune, fiind acordat unui număr de orașe, sate și chiar și unui lac - Lacul Van. Originile exacte ale acestei rase sunt neclare, chiar dacă se crede că provine din Orientul Mijlociu, cu sute de ani în urmă.



Potrivit site-ului petmd.com, rasa de pisici Turkish Van este considerată comoară națională în Turcia și în celelalte țări de unde se pare că ar proveni. Pisica din rasa Turkish Van a fost adusă în Europa de cruciați, între anii 1095-1272, și, de-a lungul timpului, a fost cunoscută sub diverse denumiri.



A fost adusă pentru prima oară în Anglia, în 1955, când era cunoscută sub numele de Pisica turcească. Totuși, specialiștii au fost nevoiți să-i schimbe numele, pentru a nu fi confundată cu pisica din rasa Angora turcească, notează Agerpres. Rasa Turkish Van a participat la Campionatul autorității britanice în materie de feline, Governing Council of the Cat Fancy (GCCF), care a avut loc în anul 1969.



În Statele Unite a ajuns ceva mai târziu, prin 1982, fiind recunoscută și acceptată în Campionatul Asociației Crescătorilor de Pisici (CFA) din 1994.



Turkish Van este o pisică de talie mare, musculoasă, cu un corp robust și lung. Are umeri puternici și largi și un gât scurt. Corpul unei pisici din această rasă nu este niciodată îndesat sau slab, potrivit site-ului cfa.org. Motanii adulți ating uneori o greutate de nouă kilograme, fiind, într-adevăr, una dintre cele mai mari pisici din lume.



Ochii sunt mari și ovali, cu o culoare variind între albastru și portocaliu, sau, de cele mai multe ori, în mod ciudat, au fiecare ochi de altă culoare.

Lăbuțele, nasul și urechile sunt roz. Corpul atletic se termină cu o coadă magnifică, scurtă și stufoasă. Turkish Van ajunge la maturitate deplină la vârsta cuprinsă între trei și cinci ani, atingând și o greutate între opt — nouă kg.Felina din această rasă este cunoscută și ca "pisica turcească înotătoare", datorită abilității de a înota și a plăcerii de a se juca în apă. Blana sa are o textură de cașmir, care conferă rezistență la apă.Această rasă este, de asemenea, renumită pentru coloritul distinct a blănii: un fond alb pur, cu modele izbitoare pe cap, pe umeri și pe coadă, predominant de culoare roșcată-castanie. Alte culori și modele au fost obținute treptat, începând cu 1969, și includ negru, albastru, maro, crem. Modelele sunt atât de specifice rasei, încât chiar și atunci când sunt întâlnite la alte rase, poartă denumirea de "Van".De-a lungul timpului, rasa de pisici Turkish Van a trecut prin multe schimbări, în prezent aceste pisici fiind foarte puternice, viguroase și sănătoase.Pisica Turkish Van are o blană semilungă, de două dimensiuni, în funcție de sezon. În timpul iernii, blana este mai lungă și mai groasă, iar in timpul verii, pisica năpârlește, pentru a face loc blănii mai scurte și mai puțin dense. Blana, moale, catifelată, fără substrat, are nevoie de pieptănare regulată, în special pe coadă. Adaptată pentru un climat cu temperaturi extreme, această pisică are smocuri de blană între lăbuțe și în urechi, pentru protecție împotriva frigului.